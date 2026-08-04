享大幅差價！台中日曜天地「NG名牌包搶購會」8月7日登場 最低打1.2折

台中市日曜天地OUTLET8月7日至31日舉辦年度「NG名牌包搶購會」，搶購會搜羅全台精品、輕奢、平價包款及行李箱，祭出最低1.2折起優惠。開幕首日更推出限定「首購封場會」，讓消費者有機會搶先入場挖寶。

日曜天地說，所謂的「NG包」多為外觀帶有輕微污漬、壓痕、摺痕、展示痕跡，或缺少防塵袋等，但商品功能與正常使用不受影響，價格卻因些微瑕疵而有大幅折扣，最高可以省下上萬元。以往不僅吸引中部民眾，更有消費者揪親友和同事從外縣市包車前來搶購。

此次搶購會集結GUCCI、BURBERRY、LONGCHAMP、Chloé、Coach、Marc Jacobs、MICHAEL KORS、BALLY、YSL、Tory Burch等國際品牌，館內一樓精品包專櫃也將同步推出限量優惠款，這也是全年唯一場，熱門款式數量有限，售完為止。

日曜天地說，近年精品價格持續調漲，加上出國購物還須負擔機票、住宿等成本，消費者購買精品的態度逐漸回歸理性，除了品牌與款式，也更加重視價格與實用性。無論是想入門精品、尋找日常百搭包款，或以有限預算擴充收藏，都是精省入手的好機會。

除了精品，今年也首度引進多個人氣品牌，例如韓國品牌Masmarulez以簡約設計與高實用性受到年輕族群喜愛，BAG TO YOU主打機能護脊書包，Gram&co則以輕量、百搭的日常包款搶攻小資市場。現場另也有多款旅行箱同步優惠。