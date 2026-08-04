快訊

桃機一航廈已47年逼近使用年限 重建初步規畫明年曝光

黃崇仁生前未竟心願曝…家屬：全力支持力積電經營團隊 盼兌現明年配息承諾

懶人包／告別20分鐘窒息量！處置股票減至5天、2分鐘撮合 新舊制對比圖解

聽新聞
0:00 / 0:00

明天開搶！長榮全航線83折起、曼谷3,999元 中信兄弟鬼滅VIP席也開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
易遊網獨家推出長榮航空全航線83折起限時促銷，明再搶3,999元曼谷機票。圖／易遊網提供
易遊網獨家推出長榮航空全航線83折起限時促銷，明再搶3,999元曼谷機票。圖／易遊網提供

有出國計畫的民眾不妨把握最後撿便宜機會！因應國際油價變動，國籍航空預計自8月9日起調整燃油附加費，易遊網宣布攜手長榮航空推出全航線83折起限時優惠，8月5日中午12點更加碼開搶曼谷、香港來回機票一口價3,999元；此外，8月7日也將開賣中信兄弟鬼滅之刃 決戰無限城》主題日獨家VIP席套票。

易遊網表示，長榮航空全航線優惠即日起至8月12日，涵蓋東北亞、東南亞等熱門航點，包括胡志明來回含稅8,826元起、曼谷9,842元起、釜山10,449元起，不少航點萬元內即可成行，適合提前規劃中秋、雙十及秋季賞楓旅遊。

其中最受矚目的限量優惠，將於8月5日中午12點登場，推出曼谷、香港來回機票一口價3,999元，每條航線限量10組，預料將吸引不少民眾搶購。8月12日則再祭出長榮航空專屬折扣碼，雙人未稅消費滿萬元即可現折888元，限量100組。

易遊網觀察，今年下半年出發機票銷售較去年同期成長21%，顯示不少旅客已提前布局秋冬旅遊。其中韓國市場表現最為亮眼，釜山、濟州島機票銷售年增均超過七成。

業者分析，韓國因飛行時間短、住宿價格相對親民，加上韓流文化持續帶動旅遊熱潮，仍是自由行旅客首選。尤其釜山每逢秋季氣候舒適，11月還有年度煙火節等大型活動，進一步推升旅遊需求。

除了旅遊優惠，易遊網也宣布與中信兄弟合作推出《鬼滅之刃 決戰無限城》主題日VIP席套票，將於8月7日上午10點開賣。活動將於9月18日至20日舉行，以《鬼滅之刃》人氣IP結合棒球賽事，打造「決戰無限城」主題日。VIP席安排於平時不對外販售的三壘側包區，可享專屬快速通道、限定主題周邊、球星與啦啦隊簽名紀念品、餐點及飲品等禮遇，每人950元起，四人同行最低每人850元。

針對外縣市球迷，易遊網同步推出住宿及交通套票，包括入住台北士林萬麗酒店、新北趣淘漫旅、台北阿樹國際旅店等方案，皆搭配VIP席門票；另有結合高鐵來回車票的套裝行程，每人1,250元起，方便中南部球迷安排兩天一夜觀賽之旅。

此外，易遊網APP也推出中信兄弟主場賽事簽到集氣活動，只要於指定賽事日完成簽到，若當天球隊獲勝且擊出全壘打，球迷還有機會抽中萬元機票，為觀賽增添驚喜。

8月5日中午12點開搶長榮香港來回機票一口價3,999元。圖／易遊網提供
8月5日中午12點開搶長榮香港來回機票一口價3,999元。圖／易遊網提供

易遊網尊榮VIP席禮遇，可與中信兄弟啦啦隊Passion Sisters近距互動。圖／易遊網提供
易遊網尊榮VIP席禮遇，可與中信兄弟啦啦隊Passion Sisters近距互動。圖／易遊網提供

曼谷 航線 長榮 中信兄弟 長榮航空 鬼滅之刃 易遊網 機票

延伸閱讀

中職／兄弟攜手鬼滅之刃前進大巨蛋 公布聯名主題周售票資訊

中元普渡量販超市優惠懶人包！百款熱銷品買1送1 限時滿額最高22%回饋

Love Dad！統一集團空運進口逾4萬朵石斛蘭向天下爸爸致敬

日韓機票殺很大！ 樂桃「單程1580元起」12:00開搶、虎航世界老虎日促銷「最低1199元起」

相關新聞

桃機一航廈已47年逼近使用年限 重建初步規畫明年曝光

桃園機場第一航廈啟用迄今已滿47年，逼近建物耐用時限50年，交通部航政司長韓振華今表示，鑑於機場建設需求並兼顧觀光發展，今年9月起將分2階段調漲機場服務費及轉機過境設施使用費，預計機場服務費年收256億元、轉機過境設施使用費年收17億元，而一航重建的初步規畫也將於明年曝光。

1歲童腸病毒高燒39度 睡覺突抖如「被電到」…醫師揪重症警訊

彰化一名1歲幼童日前感染腸病毒，前一晚發燒至39℃，且食量明顯減少，母親隔天帶往醫院檢查，醫師發現幼童上顎後方出現多處水泡及潰瘍，確診為腸病毒感染；家長透露孩子睡覺時曾反覆出現5、6次如同「被電到」般全身突然抖動的情況，甚至因此驚醒。醫師研判可能為腸病毒重症警訊之一的「肌抽躍」，立即安排住院治療。

高雄新冠疫情拉警報 門急診暴增逾8成、累計48例7死

新冠疫情再度拉警報，高雄疫情明顯升溫，衛生局今天公布最新統計，第30周（7月26日至8月1日）新冠門急診就診人次暴增至2850人，較前一週增加84.6%，累計已有48例重症、7人死亡，死者全數為65歲以上長者，且僅1人曾接種本季新冠疫苗。

新冠重症一周暴增62例 60多歲男呼吸衰竭不幸病逝

國內新冠疫情持續升溫，重症病例也明顯增加。疾管署公布，上周新增62例新冠本土重症病例，創下今年單周新高，新增3例死亡，其中近九成重症患者未接種本季新冠疫苗。疾管署防疫醫師林詠青指出，近期二名重症個案雖然都曾接種疫苗，但因未完成最新建議劑次，加上本身合併多重慢性疾病，感染後病情迅速惡化。

新冠疫苗二周接種暴增10倍 疾管署籲：高風險族群把握最後16萬劑

國內新冠疫情持續升溫，民眾接種疫苗意願也明顯增加。疾管署發言人林明誠表示，近三周新冠疫苗接種量快速攀升，最近一周已接種2萬9,416劑，較三周前的3115劑增加近10倍，顯示不少民眾開始意識到疫情風險。不過，目前全台剩餘疫苗僅約16萬劑，65歲以上長者、慢性病患者及免疫功能低下族群，應盡速完成建議接種。

下班帶傘！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午16時05分針對8縣市發布大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(4)日南投、雲林至高雄地區及臺中、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。