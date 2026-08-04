明天開搶！長榮全航線83折起、曼谷3,999元 中信兄弟鬼滅VIP席也開賣

有出國計畫的民眾不妨把握最後撿便宜機會！因應國際油價變動，國籍航空預計自8月9日起調整燃油附加費，易遊網宣布攜手長榮航空推出全航線83折起限時優惠，8月5日中午12點更加碼開搶曼谷、香港來回機票一口價3,999元；此外，8月7日也將開賣中信兄弟《鬼滅之刃 決戰無限城》主題日獨家VIP席套票。

易遊網表示，長榮航空全航線優惠即日起至8月12日，涵蓋東北亞、東南亞等熱門航點，包括胡志明來回含稅8,826元起、曼谷9,842元起、釜山10,449元起，不少航點萬元內即可成行，適合提前規劃中秋、雙十及秋季賞楓旅遊。

其中最受矚目的限量優惠，將於8月5日中午12點登場，推出曼谷、香港來回機票一口價3,999元，每條航線限量10組，預料將吸引不少民眾搶購。8月12日則再祭出長榮航空專屬折扣碼，雙人未稅消費滿萬元即可現折888元，限量100組。

易遊網觀察，今年下半年出發機票銷售較去年同期成長21%，顯示不少旅客已提前布局秋冬旅遊。其中韓國市場表現最為亮眼，釜山、濟州島機票銷售年增均超過七成。

業者分析，韓國因飛行時間短、住宿價格相對親民，加上韓流文化持續帶動旅遊熱潮，仍是自由行旅客首選。尤其釜山每逢秋季氣候舒適，11月還有年度煙火節等大型活動，進一步推升旅遊需求。

除了旅遊優惠，易遊網也宣布與中信兄弟合作推出《鬼滅之刃 決戰無限城》主題日VIP席套票，將於8月7日上午10點開賣。活動將於9月18日至20日舉行，以《鬼滅之刃》人氣IP結合棒球賽事，打造「決戰無限城」主題日。VIP席安排於平時不對外販售的三壘側包區，可享專屬快速通道、限定主題周邊、球星與啦啦隊簽名紀念品、餐點及飲品等禮遇，每人950元起，四人同行最低每人850元。

針對外縣市球迷，易遊網同步推出住宿及交通套票，包括入住台北士林萬麗酒店、新北趣淘漫旅、台北阿樹國際旅店等方案，皆搭配VIP席門票；另有結合高鐵來回車票的套裝行程，每人1,250元起，方便中南部球迷安排兩天一夜觀賽之旅。

此外，易遊網APP也推出中信兄弟主場賽事簽到集氣活動，只要於指定賽事日完成簽到，若當天球隊獲勝且擊出全壘打，球迷還有機會抽中萬元機票，為觀賽增添驚喜。

8月5日中午12點開搶長榮香港來回機票一口價3,999元。圖／易遊網提供