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身分證有「8」吃日本和牛「一盤8元」！車牌有8「送食材、全桌88折」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
至燒肉同話並符合活動資格，即可用8元加購原價680元的「日本和牛板腱厚排」。圖／這一鍋提供
至燒肉同話並符合活動資格，即可用8元加購原價680元的「日本和牛板腱厚排」。圖／這一鍋提供

迎接父親節、七夕、光復節等活動，「這一鍋餐飲集團」自即日起推出一系列優惠方案。11月10日前，APP會員至「這一鍋」、「這一小鍋」、「燒肉同話」及「韓啵韓式料理」任一門店完成消費，不限消費金額，即可取得抽獎資格，全台每間門店每日各抽出1名幸運消費者，每天送出30份、每份價值1,880元的「這一鍋雙人套餐」，共計送出3,000份，總價值超過560萬元。

除此之外，8月4日至8月11日，「燒肉同話」推出日本和牛加購方案，凡持本人身分證出現「8」，原價680元的「日本和牛板腱厚排」可享優惠價加購價8元，現省672元。8月5日至8月19日，至「這一小鍋」用餐並出示汽車／機車車牌照片或行照，車牌號碼含1個「8」，即可獲得指定食材招待1份；含2個以上「8」，則享全單88折優惠。

8月31日前，至「韓啵韓式料理」用餐，APP會員2人以上同行內用，出示本人身分證並有「5、2、8」即可享優惠。符合任1個數字，招待「鮮脆蟹肉棒」1份；符合任2個數字，招待「酥脆炸魷魚」1份；三個數字全數符合，招待「炸豬排（大）」1份。「這一鍋」則於活動期間推出「鍋氏宗親會」聯名套餐，完成指定挑戰，可享「4人套餐75折」。

韓啵韓式料理用餐並且符合身分證「5、2、8」指定數字條件，即可獲得指定餐點招待。圖／這一鍋提供
韓啵韓式料理用餐並且符合身分證「5、2、8」指定數字條件，即可獲得指定餐點招待。圖／這一鍋提供

車牌含「8」至「這一小鍋」用餐，可獲指定食材招待、全單88折等優惠。圖／這一鍋提供
車牌含「8」至「這一小鍋」用餐，可獲指定食材招待、全單88折等優惠。圖／這一鍋提供

這一鍋餐飲集團推出「會員寵粉計畫」，預計送出3,000份「這一鍋雙人套餐」。圖／這一鍋提供
這一鍋餐飲集團推出「會員寵粉計畫」，預計送出3,000份「這一鍋雙人套餐」。圖／這一鍋提供

日本和牛

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