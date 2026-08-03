西門商圈攜手開趴！「Ghost Holiday 中元，放個鬼假」購票享萬元優惠

中元節即將到來，由三聯演義國際與台北市萬華街區發展協會主辦、台北市商業處合辦，西門町商圈促進發展協會、台北多元藝術空間青少年發展促進會（藝青會）、深度設計共同協辦的《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》，藉由「鬼混一下」、「餓鬼夜行」、「鬼才開溜」三大主題企劃，邀請民眾來場台北城西的穿梭冒險，並串聯商圈百餘店家提供獨家優惠，一路吃喝逛玩，盡情鬼混！

本次活動集結百間店家提供獨家優惠，從8 月 13 日起至 8 月 30 日止，凡購買「鬼混一下」 500元的票，即享萬元價值好康與無限次通行護照，並隨機盲贈價值 399 元的插畫購物袋；知名萬華及西門町在地知名店家如：上海老天祿、金獅樓、西門靖、艋舺大豐、海邊走走...等，不僅涵蓋各式餐飲，另有陶藝空間、DJ 教室、美妝、珠寶、電影館、滑板店等，皆祭出獨家超優惠限期活動。

此外，五位引路達人包括萬華街區發展協會理事長- 洪文和、Citymarx Graffiti 主理人- Jimmy 鄭子靖、懷舊大師- 張哲生、抱瓶庵庵主- 徐恩廣、Westland Bar & Bistro 共同創辦人兼西門町派對主辦人- 銘翊，在各達人所推薦的私房路線上，更設置多重疊設計明信片供民眾蒐集蓋印，拼湊出屬於自己的城西印象。

另外，也攜手以美食搭配各式趣味主題為宗旨的「有趣市集」，除規劃三日限定，專屬鬼月的特色餐點與異世市集，更有限量 600 席的主題辦桌。8 月 28 日至 8 月 30 日，有20~25 組特色餐飲攤商將齊聚北市電影主題公園，餐飲內容延伸鬼元素進行設計與命名，比方符咒煎餃、血漿調飲、孟婆湯等，挑戰饕客味蕾與膽量；而 8 月 29 日在電影街上的夜間辦桌，則混融傳統特色桌菜及萬華在地美食，席間除將有 500 碗得獎小吃的「艋舺大豐」帶來酥脆口感頂天的炸牛蒡、還有傳承 80 年古早味漢餅舖「二和珍」的平安糕，以及總舖師特製鬼節主題餐點，展現集體記憶與地方情感之餘，更得台北市艋舺助順將軍廟（晉德宮）獻晉德金獅團獅陣與晉義軒謝范老祖和爺戲獅的表演，同時結合鬼王開席、鬼差送菜、百鬼敬酒等鬼趣十足的互動活動。

『Ghost Holiday 中元，放個鬼假！』活動資訊

深夜案內所：台北市電影主題公園

服務期間：8/13（四）至 8/30（日）；平日 1600-2200；假日 1400-2200

▍鬼混一下：8/13（四）至 8/30（日）；不限時，依商家、景點營運時間

▍餓鬼夜行：

市集＠電影公園；8/28（五）至 8/30（日）1400-2100

辦桌＠電影街；8/29（六）1700-1900、2000-2200

▍鬼才開溜：

開溜＠COSMA ｜台北市萬華區武昌街二段120巷4號；8/13（四）至 8/30（日）；平日 18:30；周末 13:00 / 15:30 / 18:00

售票連結：https://www.accupass.com/event/2606220423066648146110

插畫家合作購物提袋─Duncan創作款。圖/三聯演義國際提供

插畫家合作購物提袋─小高潮色計創作款。圖/三聯演義國際提供