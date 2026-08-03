聽新聞
0:00 / 0:00
身份證有「8」原燒送「白蝦＋魚下巴」 西堤「擺pose」送松露烤雞腿
迎接父親節即將到來，「西堤牛排」自即日起至8月31日期間，帶爸爸到店內用消費一客經典套餐，並擺出心目中最強超級英雄動作，就招待爸爸一份「松露爐烤雞腿」。另外以電影「玩具總動員5」中西部冒險意象為靈感的「牛仔很忙雙人餐」，也延續供應至8月31日，雙人套餐1,788元。
即日起至8月31日，至全台「原燒」消費多人套餐，且身份證字號有「8」，就送魚下巴和白蝦組成的「魚蝦雙傑」。另外原燒「鳳山青年店」以全新「沙拉烤物放題」店型重返高雄，為感謝高雄鄉親支持，8月16日前，凡高雄市民持證件到店消費1客多人套餐，就招待「白蝦大盛（30隻）」。
日料品牌「藝奇 日式料理」，自即日起至8月31日，憑活動畫面內用消費1客套餐，招待1位父親「極上鰻-磯邊燒」，消費2客再加碼贈送「天使紅蝦 主廚美味招待券」。消費套餐還享加價升級優惠，加價169元可升級「南鮪雙切鮭魚大盛」，原價499元；加價89元，則可升級「白桃風味汽水」，並享換購1瓶再贈1瓶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。