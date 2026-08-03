身份證有「8」原燒送「白蝦＋魚下巴」　西堤「擺pose」送松露烤雞腿

迎接父親節即將到來，「西堤牛排」自即日起至8月31日期間，帶爸爸到店內用消費一客經典套餐，並擺出心目中最強超級英雄動作，就招待爸爸一份「松露爐烤雞腿」。另外以電影「玩具總動員5」中西部冒險意象為靈感的「牛仔很忙雙人餐」，也延續供應至8月31日，雙人套餐1,788元。

即日起至8月31日，至全台「原燒」消費多人套餐，且身份證字號有「8」，就送魚下巴和白蝦組成的「魚蝦雙傑」。另外原燒「鳳山青年店」以全新「沙拉烤物放題」店型重返高雄，為感謝高雄鄉親支持，8月16日前，凡高雄市民持證件到店消費1客多人套餐，就招待「白蝦大盛（30隻）」。

日料品牌「藝奇 日式料理」，自即日起至8月31日，憑活動畫面內用消費1客套餐，招待1位父親「極上鰻-磯邊燒」，消費2客再加碼贈送「天使紅蝦 主廚美味招待券」。消費套餐還享加價升級優惠，加價169元可升級「南鮪雙切鮭魚大盛」，原價499元；加價89元，則可升級「白桃風味汽水」，並享換購1瓶再贈1瓶。

到「藝奇」憑活動畫面內用消費1客套餐，招待父親「極上鰻-磯邊燒」。圖／王品集團提供