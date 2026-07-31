三商餐飲暑期優惠開打！拿坡里8塊烤雞199元、三商炸雞12塊333元

三商餐飲（7705）旗下拿坡里披薩．炸雞與三商炸雞，同步祭出超值暑期優惠。廣受消費者喜愛的拿坡里烤雞優惠強勢回歸，8月1日至8月20日，6塊普羅旺斯烤雞搭配2隻烤雞翅，原價520元，特惠價199元。三商炸雞則推出個人超值「歡樂刈包餐」，是拉差泡菜豬排刈包搭配義式雞翅與飲料，原價194元，特惠價99元，無論多人共享或一人獨享，都能輕鬆滿足夏日食慾。

拿坡里暑期限定優惠「雞優股」以人氣烤雞為主角，自8月1日至8月20日，購買6塊普羅旺斯烤雞，即加贈2隻烤雞翅，雞翅可任選普羅旺斯或青花椒口味，8塊烤雞原價520元，特惠價199元。經典普羅旺斯烤雞以香草風味烘烤，外皮微焦入味、肉質鮮嫩多汁。加碼雞翅再提供兩種風味選擇，適合家庭聚餐、朋友分享，也是在家追劇的高CP值選擇。

拿坡里並同步推出「嗨Coke！暢快吃肉 美食狂樂」活動，8月1日至9月10日，購買指定套餐搭配可口可樂公司系列飲品，登錄發票即可參加抽獎，最大獎為價值51,800元的FUJI數位相機，另有鐵板燒機、藍牙耳機等好禮。登錄兩張發票，再加碼送LINE POINTS 50點。此外，人氣「派對Pizza塔」6入原價330元，特惠價249元，聚會分享更有選擇。

三商炸雞自即日起至8月31日推出「歡樂刈包餐」，餐點包含是拉差泡菜豬排刈包、1隻義式雞翅及飲料，原價194元，特惠價99元。酥炸豬排搭配爽脆韓式泡菜與香辣是拉差醬，夾入鬆軟刈包，交織香酥、酸辣的豐富層次，再搭配酥香雞翅與飲料，午餐、下午茶或輕食都能輕鬆享用。

喜愛分享餐的消費者也別錯過！即日起至8月26日，三商炸雞同步推出「買6送6」與「買6送2」雙重優惠。購買6塊義式炸雞桶，即可再獲得6塊義式炸雞，12塊原價780元，特惠價333元，平均每塊不到28元。「買6送2」則以6塊義式炸雞搭配2隻「避風塘雞翅」，原價520元，特惠價199元。義式炸雞可選原味或辣味，現點現炸、外酥內嫩，為暑期聚餐增添超值美味。

三商餐飲表示，此次雙品牌優惠從拿坡里人氣烤雞高CP特價199元回歸，到三商炸雞99元個人套餐及多人分享桶兩桶333元，提供消費者更多元、超值的用餐選擇，邀請大家把握限時優惠，暢快享受夏日美食時光。