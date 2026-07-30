全聯全電商4大策略升級拚年營收破50億元 全家取貨限時免運再送霜淇淋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
為持續推廣全家取件服務，即日起至8月18日於全電商下單並選擇全家取件，可享限時0元免運。圖／全聯福利中心提供
為持續推廣全家取件服務，即日起至8月18日於全電商下單並選擇全家取件，可享限時0元免運。圖／全聯福利中心提供

全聯持續深化OMO零售服務網絡，旗下「全電商」平台串聯逾1,260家實體門市與高達1,100萬名的PX Pay會員，展現強大動能。全電商不僅是銷售平台，更將透過AI演算、數據應用、RMN零售媒體聯播網與物流升級等4大策略進行進化。今年上半年業績已達標，全電商力拚全年營業額突破50億元大關，長遠更將挑戰線上業績佔比達20%的目標。

全電商突破實體門市的坪效與陳列限制，目前平台匯聚超過70萬件商品，合作品牌數突破5,000個，近1年的商品交易總額成長達75%。商品種類從生鮮食品延伸至3C、家電、寵物與居家用品等多元品類，帶動近一年客單價提升65%，平均客單價落在3,000至4,000元之間，表現顯著高於一般電商。未來也計畫推出專屬Lifestyle專館，主打生活品味與差異化商品。

為提升消費者的購物便利性，全電商積極擴充履約能力。今年攜手全家便利商店，將全台超過4,500間店舖納入取貨據點，實現「線上購物、巷口取件」的無縫體驗。針對這項新服務，全電商祭出限時免運與取件送全家霜淇淋或福利點的加碼回饋，前2,200名可獲得全家Fami!ce霜淇淋，後3,800名則可獲得200福利點（每人限領1次），鼓勵會員多加利用。

此外，全電商預計於第4季攜手新竹物流啟用新倉儲，首波將美妝與保健等高購買率商品集中入倉，結合智慧訂單整併以優化出貨流程，不僅能減少消費者重複收貨的次數，更能大幅提升到貨的穩定性與效率。

面對未來發展，全電商將重心放在數據賦能與精準行銷。透過與AWS及Google的技術串接，全電商導入AI演算力以預測消費者潛在需求，並將會員洞察轉化為品牌可運用的RMN行銷資源。全聯強調，這些數據在去識別化後，將協助供應商進行策略與商品組合分析，期望讓全電商成為品牌拓展市場與串聯全通路的重要基石。

商品數突破70萬件，全電商從日常採買搶攻全方位生活消費。圖／全聯福利中心提供
商品數突破70萬件，全電商從日常採買搶攻全方位生活消費。圖／全聯福利中心提供

全聯深化OMO布局，全電商AI、數據、RMN、物流升級四箭齊發。圖／全聯福利中心提供
全聯深化OMO布局，全電商AI、數據、RMN、物流升級四箭齊發。圖／全聯福利中心提供

全聯深化OMO布局，攜手5,000+合作品牌，力拚全年營業額50億元。圖／全聯福利中心提供
全聯深化OMO布局，攜手5,000+合作品牌，力拚全年營業額50億元。圖／全聯福利中心提供

.結合集團資源，全電商開站至今會員數已突破百萬，匯聚超過70萬件商品及5,000個合作品牌。圖／全聯福利中心提供
.結合集團資源，全電商開站至今會員數已突破百萬，匯聚超過70萬件商品及5,000個合作品牌。圖／全聯福利中心提供

全聯 電商 霜淇淋

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