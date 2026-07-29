摩斯8月優惠懶人包！ 冰紅茶買35送35、MOS Friends行李箱開賣
暑假旅遊旺季加上父親節即將到來，摩斯漢堡8月祭出大批優惠與限定周邊商品，不僅推出全新「MOS Friends旅行週邊」，還同步迎來「MOS跨店取」周年慶，祭出大杯冰紅茶買35送35、咖啡買10送10等超值優惠，父親節期間更有早餐、雞腿堡與咖啡限定優惠，讓民眾一路省到8月中。
瞄準暑假旅遊商機，摩斯漢堡8月10日起推出「MOS Friends旅行週邊商品」，消費不限金額即可加購，價格99元起，會員使用金點換購最低50元，部分商品甚至可免費兌換。
此次共推出9大系列商品，包括29吋胖胖行李箱、行李吊牌、旅行收納袋、滑輪購物袋、保冷袋、行李束帶，以及雞塊小弟造型抱枕、炸姬吊飾等療癒周邊。
其中最受矚目的「MOS Friends 29吋胖胖行李箱」採上掀式設計，搭配360度靜音輪、擴充收納空間與杯架設計，換購還加贈防塵套、透明保護套及專屬行李束帶，讓MOS Friends陪伴旅人一起出遊。
除了旅行周邊，摩斯也宣布「MOS跨店取」更名滿周年，8月3日起推出周年慶優惠，可透過MOS Order APP先買後取、分次兌換。
活動包括：大杯冰紅茶買35送35、中杯摩斯咖啡買10送10、經典米漢堡套餐買3送1、早餐蛋堡搭大杯冰紅茶組買6送2，一次購買後可分次兌換。
8月1日至8月31日，摩斯也推出平日限定飲品優惠，「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」指定飲品任選第二杯只要10元。另外，消費滿250元且包含期間限定雞腿堡，還可獲得MOS Friends炸姬扇子一支。
因應父親節，8月1日至8月15日摩斯同步推出多款優惠套餐。早餐時段可享摩斯豬排堡搭配中杯摩斯咖啡88元；主餐則有柚香洋釀雞腿堡、酥炸杏鮑菇加大杯冰紅茶188元優惠組合。另有中杯摩斯咖啡兩杯優惠價88元。
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