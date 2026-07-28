花蓮、台東、雲林也能叫Uber了！歡慶全台上線 輸入優惠碼最高折200元

暑假旅遊、返鄉熱潮帶動叫車需求持續攀升，Uber宣布花蓮、台東、雲林正式加入服務版圖，完成全台縣市皆可透過Uber App叫車的重要里程碑，同時預告第三季擴大「尊榮優步」服務，由原本的雙北、桃園，擴展至基隆、新竹、台中、台南及高雄，涵蓋全台8大主要城市，提供更多元的乘車選擇。

歡慶全台縣市正式上線，Uber推出限時優惠。指定地區用戶輸入優惠碼「雲花東有優黃」，可享一趟200元乘車折抵；輸入「雲花東優快送」則可享一趟300元「優快送」即時包裹運送優惠。Uber Eats也同步推出花蓮、台東及雲林限定優惠，輸入「慶祝吃五折」最高可享5折折扣。

Uber觀察，2025年7月至8月整體叫車行程較去年同期成長21%，成長動能已從六都擴散至其他縣市。其中，宜蘭叫車需求年增25.2%，南投也成長21.1%。隨著暑假旅遊旺季到來，家庭出遊及多人同行需求同步增加，暑假期間「六人座優步」搭乘行程年增10%，「優步小黃」則成長21.6%。

花東旅遊市場也明顯回溫。以花蓮為例，2025年暑假遊客人次約160萬，較去年成長76%。看好觀光與在地交通需求，Uber攜手合作車隊正式進駐花蓮、台東及雲林，讓旅客及在地民眾無論是旅遊、返鄉或日常通勤，都能透過Uber App預約叫車。

Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）表示，花蓮、台東及雲林正式上線，代表Uber與合作車隊已完成全台19個城市布局，實現全台縣市皆可叫車的重要里程碑。未來將持續深化與合作車隊合作，提供更多元且便利的移動服務。

除了擴大叫車服務範圍，Uber也將進一步拓展「尊榮優步」服務。第三季預計新增基隆、新竹、台中、台南及高雄，提供商務差旅、國際旅客、機場接送及旅遊行程更高品質的乘車體驗，合作車款涵蓋Lexus、Mercedes-Benz、BMW及Audi等品牌，主打寬敞車室與舒適後座空間。熱門上下車地點以台北五星級飯店為主，在COMPUTEX等大型國際展會期間，也吸引不少外籍旅客使用。