快訊

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

市場三大「鬼故事」發酵 台股早盤失守4萬2

學生書包掏出4、5支電子煙 老師無奈：他們才國一13歲

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮、台東、雲林也能叫Uber了！歡慶全台上線 輸入優惠碼最高折200元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber叫車服務正式拓展至花蓮、台東與雲林，完成Uber App全台本島縣市皆可叫車的重要里程碑。圖／Uber提供
Uber叫車服務正式拓展至花蓮、台東與雲林，完成Uber App全台本島縣市皆可叫車的重要里程碑。圖／Uber提供

暑假旅遊、返鄉熱潮帶動叫車需求持續攀升，Uber宣布花蓮台東、雲林正式加入服務版圖，完成全台縣市皆可透過Uber App叫車的重要里程碑，同時預告第三季擴大「尊榮優步」服務，由原本的雙北、桃園，擴展至基隆、新竹、台中、台南及高雄，涵蓋全台8大主要城市，提供更多元的乘車選擇。

歡慶全台縣市正式上線，Uber推出限時優惠。指定地區用戶輸入優惠碼「雲花東有優黃」，可享一趟200元乘車折抵；輸入「雲花東優快送」則可享一趟300元「優快送」即時包裹運送優惠。Uber Eats也同步推出花蓮、台東及雲林限定優惠，輸入「慶祝吃五折」最高可享5折折扣。

Uber觀察，2025年7月至8月整體叫車行程較去年同期成長21%，成長動能已從六都擴散至其他縣市。其中，宜蘭叫車需求年增25.2%，南投也成長21.1%。隨著暑假旅遊旺季到來，家庭出遊及多人同行需求同步增加，暑假期間「六人座優步」搭乘行程年增10%，「優步小黃」則成長21.6%。

花東旅遊市場也明顯回溫。以花蓮為例，2025年暑假遊客人次約160萬，較去年成長76%。看好觀光與在地交通需求，Uber攜手合作車隊正式進駐花蓮、台東及雲林，讓旅客及在地民眾無論是旅遊、返鄉或日常通勤，都能透過Uber App預約叫車。

Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）表示，花蓮、台東及雲林正式上線，代表Uber與合作車隊已完成全台19個城市布局，實現全台縣市皆可叫車的重要里程碑。未來將持續深化與合作車隊合作，提供更多元且便利的移動服務。

除了擴大叫車服務範圍，Uber也將進一步拓展「尊榮優步」服務。第三季預計新增基隆、新竹、台中、台南及高雄，提供商務差旅、國際旅客、機場接送及旅遊行程更高品質的乘車體驗，合作車款涵蓋Lexus、Mercedes-Benz、BMW及Audi等品牌，主打寬敞車室與舒適後座空間。熱門上下車地點以台北五星級飯店為主，在COMPUTEX等大型國際展會期間，也吸引不少外籍旅客使用。

Uber 台東 花蓮

延伸閱讀

10月起更安心！臺中福利雙加碼 把照顧送進每個家庭最需要的時刻

國泰世華CUBE卡友敲碗的「固定權益」來了 另首推滿額兌換權益套餐

出國前必看！2026十大熱門機票平台

國旅太貴又不會開車…一家四口月入12萬想省錢住好飯店 網推3選擇

相關新聞

糖尿病男拒吃藥照喝含糖飲料 敗血症送ICU「雙腳如殭屍乾黑」

不少人認為，只要身體沒有病痛，就代表沒事不必看醫生檢查，但糖尿病的危險往往藏在看似正常的日常生活中。加護病房（ICU）護理師林婷近日分享一起案例，一名50多歲男子確診糖尿病多年，卻因為自認身體沒有不適，長期拒絕治療及監測血糖，直到因發燒引發敗血症送進加護病房，醫護人員脫下他的襪子後，眼前景象讓「整個護理站都安靜了」。 林婷表示，這名男子被診斷出糖尿病已有好幾年，每當家人勸他回診，他總以「我又沒有不舒服，幹嘛吃藥？」為由推託，不僅沒有按時服藥，也從未主動測量血糖，平時仍照喝含糖飲料、享用大餐，飲食生活幾乎未加控制。直到有天因高燒引發敗血症，被緊急送往ICU搶救。護理人員為他脫下襪子檢查時，才發現他的雙腳早已出現嚴重感染，傷口壞死、組織發黑出現異味，「像殭屍乾黑那種」，讓現場護理人員忍不住將口罩壓緊。 經抽血檢查後，醫護人員發現男子的血糖數值高得驚人，感染也已擴散。院方隨後請整形外科醫師評估雙腳狀況，但因壞死範圍嚴重，醫師無奈搖頭，研判可能必須進行截肢手術，以避免感染持續惡化並危及生命。 林婷藉此提醒，糖尿病患者切勿因為「沒有不舒服」就擅自停止治療。規律回診、依照醫囑用藥及監測血糖，

演化史大翻盤 中研院揭脊椎動物大腦之謎：人類高階認知並非「祖傳」

高度複雜的人類大腦如何演化而來，一直是演化生物學的重要謎題。中央研究院細胞與個體生物學研究所研究員游智凱帶領的團隊，首度建構文昌魚大腦的「3D空間細胞類型圖譜」，發現負責人類思考、記憶與決策等高階認知功能的大腦皮質，並非共同祖先脊索動物原有的構造，而是在脊椎動物演化過程中逐步形成，為理解人類大腦的起源提供重要線索。研究成果於7月發布於國際期刊「科學進展(Science Advances)」。

缺工！55%企業放寬錄取標準 求職別問「5大地雷」

yes123求職網針對畢業季進行的「企業評價網路世代求職者調查」顯示，企業主替今年新鮮人的「求職(應徵)禮貌」，平均打50.4分，同樣屬於不及格，而且低於去年的51.7分，不過由於正值缺工潮，55.2%企業坦言今年畢業季因為缺工問題，導致「下修、放寬」錄取標準，比率高於去年調查的53.8%。

照片衣著暴露、自傳空白…新鮮人履歷不及格逾六成 比去年更糟

畢業季來臨，企業陸續收到社會新鮮人的履歷，從自傳內容、投遞職缺到面試過程，「Z世代」容易出現的NG狀況是什麼？資方的評分又有多高？yes123求職網「企業評價網路世代求職者調查」，結果顯示，98%資方今年收過新鮮人履歷，資方對自傳評比只有48分，履歷合格率不到四成。

宣明智腦傷術後恢復超乎預期！兒曝本周脫離呼吸器「可以開始罵人了」

聯電榮譽副董事長宣明智日前因腦硬膜外出血緊急送醫開刀，引發科技界與各界高度關注。他的兒子宣昶有今天出席活動時透露，父親目前病況持續穩定改善，不僅手術後3小時便恢復意識、四肢均可活動，感染已獲控制、腎功能也未進一步惡化，目前已轉至台大醫院接受後續照護。

可換4大超商雞胸肉、茶葉蛋！健康幣擬9月上路

衛福部擬於今年9月起推動「健康幣」上路，第一階段成人健檢、公費癌症篩檢、3大疫苗接種、生活型態評估，共4大項目「有做就有幣」。衛福部國健署署長沈靜芬今天透露，健康幣可兌換獎品，以超商「健康食品」為主，目前4大超商均會加入，可兌換產品包括礦泉水、雞胸肉、茶葉蛋等，符合健康概念的食品，且項目全數需經國健署審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。