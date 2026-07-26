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台南山上水道博物館夏浪祭將登場 逾200份好禮加碼送

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
館方今年首度推出今年消費集點回饋抽獎活動，讓遊客有機會將文創商品帶回家。記者謝進盛／翻攝
館方今年首度推出今年消費集點回饋抽獎活動，讓遊客有機會將文創商品帶回家。記者謝進盛／翻攝

台南山上花園水道博物館8月1、2日將舉辦第二屆「2026夏浪祭－一波又起」，今年除保留廣受歡迎百米滑水道，更新增直徑20公尺大型氣墊戲水樂園，打造升級版戲水體驗，館方更規劃30個特色文創攤位，12歲以下兒童憑證更享免費入園。

館方表示，今年首度推出消費集點回饋活動，活動期間園區內除門票外，單筆消費滿100元即可獲得1點，集滿5點即可參加抽獎。活動獲得攤商熱情響應，紛紛提供金工體驗、吹糖體驗、水道蜂蜜、雷雕餐具、手作杯墊、文創吊飾、冰沙等特色商品，目前已募集超過200份回饋贈品。

館方表示，今年夏浪祭除百米滑水道、20公尺大型氣墊戲水樂園及Fun水市集外，也安排博物館益智闖關、攀樹體驗、蜂遊趣及綠植手作等人氣活動，並設有BONUS加碼集點機制；活動期間12歲（含）以下兒童憑證免費入園

南市府文化局長黃雅玲表示，夏浪祭去年首度舉辦，每天吸引逾5000人次參與的熱潮，今年除升級戲水設施，也希望透過風格各異的特色市集，讓民眾即使不下水，也能悠閒逛市集、品嘗美食、體驗手作，打造兼具文化、休閒與親子共遊的夏日品牌活動。

館方今年首度推出今年消費集點回饋抽獎活動，讓遊客有機會將文創商品帶回家。記者謝進盛／翻攝
館方今年首度推出今年消費集點回饋抽獎活動，讓遊客有機會將文創商品帶回家。記者謝進盛／翻攝

台南山上水道博物館夏浪祭將登場，12歲可享免費入園，圖為去年盛況。 200份好禮加碼送。記者謝進盛／翻攝
台南山上水道博物館夏浪祭將登場，12歲可享免費入園，圖為去年盛況。 200份好禮加碼送。記者謝進盛／翻攝

博物館 台南 文創

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