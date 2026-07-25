星巴克爽喝到8月！這5款「星沁爽」大杯單一優惠價99元

星巴克爽喝到8月！搶攻盛夏消暑商機，星巴克宣布推出夏季期間限定優惠，即日起至8月11日，以下5款指定品項「星沁爽」，提供大杯優惠單一價99元，消費者只要再加價15元，即可升級為特大杯。

此次納入優惠的品項，包括「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」、「蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽」、「芒果火龍果檸檬星沁爽」、「芒果火龍果椰奶星沁爽」，以及「芒果火龍果冰雪星沁爽」。

以大杯售價為120元的「芒果火龍果椰奶星沁爽」為例，優惠後一杯99元現省21元，形同直接打82.5折，相當具吸引力。若是以大杯售價為130元的「芒果火龍果冰雪星沁爽」來對照，優惠後一杯99元馬上省下31元，更是大約直接打了76折，優惠幅度不小。

優惠品項依各門市現貨為準。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。此外，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

芒果火龍果椰奶星沁爽。圖／摘自星巴克官網