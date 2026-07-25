快訊

星巴克爽喝到8月！這5款「星沁爽」大杯單一優惠價99元

「包包疑攜帶爆裂物」闖新北市議長服務處！男子當場被捕

蔣萬安喊725上凱道反毒油 王金平：另有行程不會去

聽新聞
0:00 / 0:00

星巴克爽喝到8月！這5款「星沁爽」大杯單一優惠價99元

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
星巴克宣布推出期間限定「星沁爽指定品項大杯單一價99元」。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克宣布推出期間限定「星沁爽指定品項大杯單一價99元」。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克爽喝到8月！搶攻盛夏消暑商機，星巴克宣布推出夏季期間限定優惠，即日起至8月11日，以下5款指定品項「星沁爽」，提供大杯優惠單一價99元，消費者只要再加價15元，即可升級為特大杯。

此次納入優惠的品項，包括「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」、「蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽」、「芒果火龍果檸檬星沁爽」、「芒果火龍果椰奶星沁爽」，以及「芒果火龍果冰雪星沁爽」。

以大杯售價為120元的「芒果火龍果椰奶星沁爽」為例，優惠後一杯99元現省21元，形同直接打82.5折，相當具吸引力。若是以大杯售價為130元的「芒果火龍果冰雪星沁爽」來對照，優惠後一杯99元馬上省下31元，更是大約直接打了76折，優惠幅度不小。

優惠品項依各門市現貨為準。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。此外，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

芒果火龍果椰奶星沁爽。圖／摘自星巴克官網
芒果火龍果椰奶星沁爽。圖／摘自星巴克官網

芒果火龍果冰雪星沁爽。圖／摘自星巴克官網
芒果火龍果冰雪星沁爽。圖／摘自星巴克官網

星巴克 芒果

延伸閱讀

萊爾富Hi café推「芒果粒粒煉乳剉冰」！ 「果C果昔」限時第2杯5折

7-ELEVEN限時推「思樂冰、雪淋霜」第二件10元！雙茶品牌優惠輪番上陣

路易莎請客了！輸入「1組優惠碼」 85元飲料免費喝

萊爾富69元芒果剉冰爆紅！果粒多到裝不下 老饕嗨：太誇張

相關新聞

高雄國際夏季旅展登場 限定優惠搶翻天

「2026 KSTF高雄國際夏季旅展」即起至下周一在高雄展覽館登場，現場集結雄獅、東南、可樂、五福、晴天及國泰航空等18家指標旅行社與旅宿品牌參展，推出秋季賞楓、跨年、寒假及春節等熱門行程，其中多家旅行社同步推出秋季賞楓限時早鳥優惠，日本團體行程第2人最高甚至折抵4000元。

北捷信義東延段免費搭方案出爐 還能扭蛋抽倫敦和東京來回機票

新北捷運三鶯線試營運2個月免費搭，力拚8月底通車的台北捷運信義東延段也有新路段里程免費等5大好禮，北捷今表示，通車後的營運全時段都適用新路段里程免費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。