高雄國際夏季旅展登場 限定優惠搶翻天

「2026 KSTF高雄國際夏季旅展」即起至下周一在高雄展覽館登場，現場集結雄獅、東南、可樂、五福、晴天及國泰航空等18家指標旅行社與旅宿品牌參展，推出秋季賞楓、跨年、寒假及春節等熱門行程，其中多家旅行社同步推出秋季賞楓限時早鳥優惠，日本團體行程第2人最高甚至折抵4000元。

今年高雄國際夏季旅展以「一站式比價、一次購足」為主軸，不少業者主打高雄直飛或高雄出發行程，睽違10年重返旅展的雄獅旅遊推出北越沙壩5日、西班牙11日等遊程；東南旅遊規畫韓國、日本沖繩及東京等高雄出發路線；可樂旅遊則以釜山、九州及日本東北賞楓等產品搶市。五福旅遊瞄準秋季賞楓、聖誕跨年及明年寒假、春節檔期，推出澳洲黃金海岸海豚島7日遊程，祭出第2人現折2萬元優惠。

另秋季賞楓遊程是最大亮點，多家旅行社同步推出限時早鳥優惠，韓國團體行程第2人最高折抵3000元，日本團體行程第2人最高折抵4000元。長程旅遊也受關注，晴天旅遊主打克羅埃西亞、義大利、奧地利、捷克等經典路線，並推出秋冬限定極光、埃及、摩洛哥及納米比亞等特色行程。

國內住宿亦有優惠，墾丁H會館、義大天悅飯店、溪頭米堤等業者推出住宿券、餐券及限定專案。其中墾丁H會館主打「慢遊輕旅行」，邀請旅人放慢腳步、深入在地秘境；溪頭米堤大飯店推出住宿券、餐飲套券及多項限定優惠，吸引規畫國旅民眾搶購。