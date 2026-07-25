聽新聞
0:00 / 0:00
高雄國際夏季旅展登場 限定優惠搶翻天
「2026 KSTF高雄國際夏季旅展」即起至下周一在高雄展覽館登場，現場集結雄獅、東南、可樂、五福、晴天及國泰航空等18家指標旅行社與旅宿品牌參展，推出秋季賞楓、跨年、寒假及春節等熱門行程，其中多家旅行社同步推出秋季賞楓限時早鳥優惠，日本團體行程第2人最高甚至折抵4000元。
今年高雄國際夏季旅展以「一站式比價、一次購足」為主軸，不少業者主打高雄直飛或高雄出發行程，睽違10年重返旅展的雄獅旅遊推出北越沙壩5日、西班牙11日等遊程；東南旅遊規畫韓國、日本沖繩及東京等高雄出發路線；可樂旅遊則以釜山、九州及日本東北賞楓等產品搶市。五福旅遊瞄準秋季賞楓、聖誕跨年及明年寒假、春節檔期，推出澳洲黃金海岸海豚島7日遊程，祭出第2人現折2萬元優惠。
另秋季賞楓遊程是最大亮點，多家旅行社同步推出限時早鳥優惠，韓國團體行程第2人最高折抵3000元，日本團體行程第2人最高折抵4000元。長程旅遊也受關注，晴天旅遊主打克羅埃西亞、義大利、奧地利、捷克等經典路線，並推出秋冬限定極光、埃及、摩洛哥及納米比亞等特色行程。
國內住宿亦有優惠，墾丁H會館、義大天悅飯店、溪頭米堤等業者推出住宿券、餐券及限定專案。其中墾丁H會館主打「慢遊輕旅行」，邀請旅人放慢腳步、深入在地秘境；溪頭米堤大飯店推出住宿券、餐飲套券及多項限定優惠，吸引規畫國旅民眾搶購。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。