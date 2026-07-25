北捷信義東延段免費搭方案出爐 還能扭蛋抽倫敦和東京來回機票

新北捷運三鶯線試營運2個月免費搭，力拚8月底通車的台北捷運信義東延段也有新路段里程免費等5大好禮，北捷今表示，通車後的營運全時段都適用新路段里程免費。

信義東延段通車優惠措施一是「新路段里程免費」，象山站往返廣慈／奉天宮站、廣慈／奉天宮站同站進出不計費，另廣慈／奉天宮站至現有車站會按現行計費里程扣除新通車路段里程約1.4公里後，再依現行票價結構計價，但進出站均非廣慈／奉天宮站則不適用優惠。

不過，新北捷運三鶯線6月30日通車，7月1日至8月31日試營運期間每日上午10時至晚間8時免費搭乘，部分民眾反映無法涵蓋上班通勤需求。北捷今表示，信義東延段通車後的營運全時段都適用新路段里程免費。

其他好禮還有「每日限量霜淇淋禮物卡」，到廣慈／奉天宮站可領1份霜淇淋禮物卡，每人每次限領1份，每日500份；「抽捷運點」，進出一端為廣慈／奉天宮站，活動結束後抽出1000名會員，每人20點；「抽捷運年票、自行車」，進出一端為廣慈／奉天宮站，活動結束後抽出90台自行車、30張捷運年票，每人最多中獎1次。

第5項好禮為「加碼首4日扭蛋機抽大獎」，通車首4日旅客有當日搭乘紀錄且進出一端為廣慈／奉天宮站，每人每日限扭蛋1次，每日限量600份獎項；通車首日頭獎為倫敦來回機票和當地交通券1份、第2至4日則是東京來回機票和當地交通券1份，其他獎項為家電、1200定期票、捷安特自行車、捷運一日票等獎。