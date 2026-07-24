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即食雞胸、曾拌麵都中標！好市多公告12款商品開放退貨 全是熱賣爆款

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多發布公告，針對賣場12款受問題大豆沙拉油波及之商品啟動退貨機制。圖／台灣好市多提供
好市多發布公告，針對賣場12款受問題大豆沙拉油波及之商品啟動退貨機制。圖／台灣好市多提供

中聯油脂生產的大豆沙拉油日前遭驗出致癌物苯駢芘超標，風暴持續擴大。美式賣場好市多於7月23日發布公告，宣布配合主管機關指示，針對12款受波及之商品啟動退貨機制。好市多對此事件造成會員困擾表達歉意，並強調退貨作業將秉持從寬、從優、從速、從簡原則辦理，全力配合後續處置。

本次受影響商品總計12項，包含泰山大豆沙拉油5公升、大田海洋十三香辣鱈魚寬片、台灣夜市經典三重奏、迷你烘烤洋芋片海苔鹽風味、金博家麻辣鴨血麵、曾拌麵香蔥椒麻拌麵與辣蝦煨麵、鼎泰豐鮮肉紅油抄手，以及卜蜂日式唐揚炸雞、松露菌菇雞胸肉、義式雞胸肉與紅燒棒腿，各商品受影響之銷售區間與批號，以台灣好市多官方公告為準。

針對退貨方式，好市多表示，凡於上述期間購買相關批號商品的消費者，請攜帶會員卡或相關身分證明文件，連同購買憑證或商品本體，親自前往全台好市多賣場的會員服務部櫃檯辦理退款。若有任何疑問，消費者可直接致電好市多客服中心專線，以利加速退貨流程，確保自身權益。

好市多發布公告，針對賣場12款受問題大豆沙拉油波及之商品啟動退貨機制。圖記者黃筱晴／攝影
好市多發布公告，針對賣場12款受問題大豆沙拉油波及之商品啟動退貨機制。圖記者黃筱晴／攝影

好市多 大豆沙拉油 鼎泰豐

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