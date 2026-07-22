路易莎請客了！輸入「1組優惠碼」 85元飲料免費喝

炎炎夏日，不少民眾都會買杯冰飲消暑。近日有網友分享，連鎖咖啡品牌路易莎推出限時優惠，只要符合指定條件並輸入優惠碼，就能免費兌換一杯原價85元的「芒果鮮果風味綠茶」，消息曝光後吸引不少人實測，不少人直呼「真的有成功」、「無糖很好喝」，掀起討論。

經常分享美食、優惠系列的「儲嚐室」在Threads發文表示，透過Foodpanda Pro外帶自取服務，只要輸入優惠碼「路易莎請你喝」，即可免費兌換一杯芒果鮮果風味綠茶。他也分享自己的喝法，選擇「無糖、微冰」，直呼相當消暑，並提醒有興趣的民眾可把握活動期間體驗。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言分享實測結果，表示「真的變0元」、「已經下單成功」、「這口味很驚豔」、「無糖也很好喝」、「下午茶直接省一杯」。不過，也有人指出仍需支付提袋費等包材費用，另外部分門市未參與活動，或因優惠數量有限而無法兌換，直呼「看到卻喝不到」。

根據活動內容，此優惠須為Foodpanda Pro會員，並透過外帶自取於路易莎指定門市下單，輸入優惠碼「路易莎請你喝」即可免費兌換指定飲品，每名會員限使用一次，且每日優惠數量有限，活動至8月2日止，優惠不包含包材費，民眾下單前可先確認適用門市及活動規則。