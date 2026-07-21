暑假省錢優惠懶人包！5大行動支付拚場 最高回饋35%一次看

暑假迎來旅遊、聚餐、夜市與購物旺季，各大行動支付全面加碼回饋，祭出最高35%回饋、優惠券與點數好康，讓每筆消費都更划算。

全支付

即日起至8月31日推出「夏日回饋計畫」，於台北17大夜市指定攤販使用全支付付款，筆筆享30%全點回饋，搭配指定信用卡或銀行帳戶最高再加5%，合計最高35%回饋，完成消費還可獲foodpanda 5%回饋券。8月30日前另攜手茶湯會、迷客夏、可不可熟成茶行等13家手搖飲品牌推出「夏日乾杯飲料季」，完成活動登錄即可享5%全點回饋，指定5大品牌輸入優惠碼再加10%，連結將來銀行帳戶付款最高享25%回饋，並可參加限時抽獎。

而廣受好評的「通勤樂購券」與「生活樂購券」活動延長至年底，另新增日本、韓國跨境消費「返台樂購券」，3種樂購券皆可於全支付合作通路消費享5%全點回饋。近期亦新增支援星展銀行信用卡與王道銀行簽帳卡綁定。首次綁定星展信用卡，單筆消費滿300元送50全點；首次綁定王道簽帳卡，單筆滿200元送50全點，每週限量回饋。

LINE Pay

LINE Pay即日起至9月底推出第三季「天天LINE Pay」活動，涵蓋餐飲、購物、旅遊、交通、夜市等消費場景，祭出「天天得點」、「週週領券」及「月月送券」三大優惠。「天天得點」集結17大品牌，包含Agoda、foodpanda、迪卡儂、指定停車場及LINE Pay找體驗等，依不同日期享LINE POINTS最高24%回饋。其中LINE Pay找體驗週末最高14%回饋，搭配永豐DAWAY卡再加10%，合計最高24%。

「週週領券」每週可領總價值500元優惠券，適用超過120家指定品牌，包括麥味登、Q Burger、美廉社、無印良品、LaLaport、MITSUI OUTLET PARK等，單筆最高可折120元。「月月送券」則鎖定夜市與商圈消費，全台27處指定夜市使用LINE Pay付款，可獲5張5元優惠券；24處指定商圈消費則送1張30元及2張10元優惠券，下次消費滿額即可折抵，讓吃美食、逛街購物都能享優惠回饋。

悠遊付

即日起至8月31日推出「迺夜市」優惠，每週五、六、日於全台25處指定人氣夜市合作店家使用悠遊付付款，單筆不限金額享10%回饋金，每人每月最高回饋100元；搭配「月級挑戰」最高3%及「週五會員日」2%，最高可享15%回饋。活動期間於指定夜市消費累積2筆，還有機會抽臺北捷運1,000點，共10個名額。

此外，北市17處指定夜市同步推出「台北夜市打牙祭」活動，活動期間於指定店家使用悠遊付付款，再加碼20%回饋金，每人每月最高100元。若搭配「迺夜市」、週五會員日及月級挑戰優惠，週五前往台北指定夜市消費最高可享35%回饋。

iPASS MONEY

即日起至9月底，美廉社天天享會員點數6倍送，每月再領50元優惠券；限時於台中漢神洲際購物中心、台南南紡購物中心及廣三SOGO、高雄大立、大樂等指定百貨，最高可領700元優惠券或享一卡通綠點10%回饋。

摩斯漢堡單月累積消費滿150元送50元優惠券；麻古茶坊、誠品輸入指定代碼可領30元、80元優惠券。暑假開車族透過指定方式繳納公路養管費，最高可獲350元加油站優惠券；9月底前可領台亞加油站每月120元優惠券。搭乘yoxi綁定iPASS MONEY付款送200元搭車優惠，新戶輸入指定推薦碼再享150元折價券。另使用手機門號轉帳，每筆轉帳給不同好友送2點一卡通綠點，首次綁定再加贈10點。

歡慶誠品書店及誠品生活上線，即日起至9月17日止，凡於全台誠品生活及誠品書店獨立實體門市使用iPASS MONEY或一卡通記名卡付款，即可享一卡通綠點10%回饋，每人每月最高回饋100點。

全盈+PAY

即日起至9月30日推出寵物消費優惠，於貓狗大棧、東森寵物、寵物公園等超過10家指定品牌付款，單筆滿1,500元享10%回饋，搭配指定信用卡最高可享30%回饋。7月25日至26日於全家隨買跨店取使用全盈+PAY消費滿599元，送18,000Fa點。另至9月30日前，在美麗華、微風、漢神洲際等指定商場單筆滿1,000元送100元全盈儲值金，當月累積滿5,000元再送250元儲值金。

網購方面，91APP指定品牌最高享12%回饋；PChome 24h購物單筆滿5,000元送100P幣，指定期間滿20,000元送1,000P幣。綁定指定信用卡再享加碼，包括申辦玉山Unicard最高12.5%、兆豐銀行20%及永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡最高7%回饋。

LINE Pay第三季「天天LINE Pay」串聯餐飲、購物、旅遊、交通、娛樂、夜市與在地商圈等多元場景。其中「週週領券」集結8大人氣主題、超過120個指定品牌通路，用戶每週可領取總價值達500元優惠券。圖／LINE Pay提供

迺夜市用悠遊付，再抽捷運1,000點。圖／悠遊付提供

「臺北夜市打牙祭」熱鬧登場，全支付最高享35%回饋，圖為全支付總經理游金榮。圖／全支付提供