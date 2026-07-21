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全民10元遊奧萬大 限時這3天還有打卡換好禮

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
奧萬大楓葉橋。圖／林保署南投分署提供
奧萬大楓葉橋。圖／林保署南投分署提供

8月1日為原住民族日，南投奧萬大森林遊樂區推出限時優惠，7月31日至8月2日入園10元，且為鼓勵民眾了解多元文化，用行動響應原民日，活動期間穿原民服飾入園完成指定任務打卡，可兌換好禮，歡迎民眾到奧萬大避暑親近自然。

林業保育署南投分署指出，奧萬大森林遊樂區周邊聚居賽德克族、泰雅族及布農族等原住民族群，而其長久以來與山林共生共榮，孕育出獨特的生活智慧、傳統工藝、人文底蘊及祭儀文化等多元特色，此次配合原住民族日擴大辦理門票優惠。

而此次奧萬大原民日限時優惠，將於7月31日至8月2日登場，活動期間不分族群，開放全民以10元優惠價入園（停車費另計），希望鼓勵更多民眾走入山林，透過旅遊感受台灣原住民族文化及生態魅力，體會人與自然和諧共存的重要價值。

該分署表示，為鼓勵民眾了解多元文化，希望藉由互動體驗，以實際行動響應原民日，展現其文化的尊重與支持，活動期間穿著原民服飾於園區找到「奧萬大」拍照，並上傳奧萬大情報站打卡，持畫面至遊客中心可兌換好禮乙份，送完為止。

奧萬大生態池。圖／林保署南投分署提供
奧萬大生態池。圖／林保署南投分署提供

奧萬大調整池。圖／林保署南投分署提供
奧萬大調整池。圖／林保署南投分署提供

為迎接原住民族日，奧萬大森林遊樂區於7月31日至8月2日開放全民入園門票優惠10元。圖／林保署南投分署提供
為迎接原住民族日，奧萬大森林遊樂區於7月31日至8月2日開放全民入園門票優惠10元。圖／林保署南投分署提供

奧萬大 南投 泰雅族

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