高鐵會員每月都有折扣！她曝優惠券哪裡領 過來人反揭1缺點

不少民眾都有搭乘高鐵的經驗，一名女網友分享，高鐵會員每個月都能免費領取2張88折優惠券，可直接折抵車資，但她發現身邊許多朋友都不知道這項福利。貼文曝光後，引發廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，每次朋友知道她買到高鐵優惠票時，都會好奇詢問「為什麼高鐵票可以打折」，她也教學，只需下載「台灣高鐵」APP，登入會員後進入「我的車票」，再點選「車票優惠」即可查看並領取兩張88折優惠券，且每月都可領取。

貼文一出後，不少網友都表示「時段都不好，而且都是慢車，用到的機會不多」、「有限定車次，沒有每次都能買到」、「我覺得88折優惠不算多」、「慢車才有，所以從來沒用過」、「時段不堪用」、「但是他車子都很爛，冷門時段的車次」。

事實上，高鐵在尖峰時段真的一位難求。本站曾報導，一名網友分享，近期搭乘高鐵時，發現連商務車廂附近都擠滿旅客，車門口幾乎沒有多餘空間，讓他忍不住直呼「高鐵真的需要增加車廂，很像難民，而且在商務車廂的安寧襯托之下，更像難民了」。

貼文曝光後，不少網友認為，高鐵尖峰時段人潮已經相當吃緊，若要改善擁擠問題，可能需要從全車對號座、票價、運輸分流等方向著手。網友留言表示，「我覺得高鐵應該要試辦全車對號座」、「高鐵票價應該要漲價，以價制量」、「但凡一天有五分之一的人流轉去搭客運，都不至於這麼擠，然後客運的載客率也可以好看一點」、「如果月台只能停12節車廂，那麼換新車營運也無法改善啊！」

也有網友認為，增加車廂難度頗高，「卡在台北車站最多只能停12節車廂，因為是直接拿台鐵的月台改成給高鐵，不然當初設計高鐵站月台的時候，是規劃16節車廂。這種情況大概等新車上線營運，才有機會稍微舒緩」、「增加不了，月台停不下，就連新的N700ST都只有12車」。