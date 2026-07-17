三商餐飲「6大品牌套餐」通通199元！漢堡王「華堡套餐」現省130

迎接CPBL中華職棒明星賽，三商餐飲旗下六大品牌，推出一系列夏日優惠，包括三商巧福「叻沙牛肉麵套餐」、拿坡里「MINI披薩＋酥炸棒腿」、福勝亭「開運豬排定食」、三商鮮五丼「海陸雙拼牛丼」、品川蘭「雪花牛肉麵」，以及三商炸雞「6塊義式炸雞＋原味薯霸」，每套原價250～459元，均一特惠價199元。

7月20日至7月25日期間，三商巧福「夏到了」優惠接力登場。「原汁牛肉麵＋芝麻牛蒡絲」，原價230元，優惠價159元；「紅燒排骨飯＋韓國泡菜」，原價190元，優惠價159元；搭配中杯飲料套餐，原價255元至265元，特惠價179元。活動期間至指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元並出示品牌粉絲團活動貼文，即可獲得「CPBL明星賽限量聯名L夾」1個，送完為止。

迎接世界足球新冠軍誕生，漢堡王自即日起至7月19日，連3天推出「皇家華堡套餐」優惠，原價231元，限時優惠價169元，加價1元還可加購「洋蔥圈」，一次現省130元。7月20日起至8月9日，「華鱈魚堡套餐」優惠價99元；「Q彈海老堡套餐」優惠價119元；「雙堡獨享餐」，可以一次擁有Q彈海老堡、華鱈魚堡，還含點心和飲料，優惠價159元，現省121元。

三商炸雞推出限時優惠方案。圖／三商炸雞提供