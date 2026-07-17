台北國際夏季旅展登場 桃園旅宿線上優惠殺瘋

台北國際夏季旅展今天登場，桃園市政府進駐設攤推廣觀光旅遊景點，在地旅宿業者推出眾多促銷方案吸引買氣，線上旅展也同步優惠，有旅遊規畫又想搶便宜的民眾正是時候。

桃園尊爵大飯店今年旅展祭出超值優惠，尊爵客房住宿券最低下殺36折，買10張再加送1張，平均每張只要2273元，而飯店桃苑中餐廳人氣料理「京式片皮鴨三吃」餐券原本2張7040元，限時優惠價5999元，西季咖啡廳自助 Buffet餐券原價每張1280元加一成服務費，旅展期間買10送1優惠價1萬2800元、買20送3優惠價2萬5600元。

尊爵大飯店總經理廖國華表示，隨著國旅與餐飲消費需求升溫，今年特別整合住宿與餐飲熱門商品，希望透過旅展優惠回饋消費者；父親節將至，館內兩大餐廳也推出節慶限定饗宴，桃苑中餐廳提供經典粵式星級桌宴，四季咖啡廳則是南洋風情自助百匯，且無限量供應精選紅、白酒及小米酒特調。

蘆竹尊爵天際大飯店在旅展期間也推館內「翼日本料理」頂級無菜單懷石料理，主廚精選季節頂級食材，將四季奢華完美濃縮於每一道精緻餐點，從生魚片的極致鮮甜到懷石料理的優雅層次，每一口都是視覺與味覺的雙重饗宴。餐券原價1888元加1成服務費，旅展期間買10送1，限時優惠只要2萬0768元，線上也能訂購。

福容大飯店桃園店近期也推出「19風華．璀璨登場」19周年慶活動，客房推出「住一晚送一晚」優惠，精緻雙人房4999元、家庭四人房7599元，平均每人每晚不到1000元，9月30前不分平假日皆可入住，再送300元餐飲折價券，還可抽福容連鎖住宿券。

另外，平日入住精緻客房只要2499元且免費升等豪華客房，7、8月壽星在生日當月入住還能以3999元超值價入住原價1萬元的經典套房。

餐飲方面，福容桃園店福粵樓港點「香煎蘿蔔糕」、「黃金蝦餃皇」、「鮮蝦腐皮捲」買一送一，單筆消費滿3千元送主廚私房菜「嫩薑醋溜排」，經典招牌「一鴨五吃」加贈黑糖水果布丁，7、8月壽星用餐另有好禮招待。

台北國際旅展期間，桃園尊爵大飯店片鴨三吃餐券折扣超深。圖／尊爵大飯店提供

福容大飯店桃園店經典招牌「一鴨五吃」。圖／福容桃園店提供

蘆竹尊爵天際大飯店在旅展期間推館內「翼日本料理」頂級無菜單懷石料理，餐券買10送1。圖／尊爵天際大飯店提供