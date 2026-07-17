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基隆雙層觀光巴士暑假半價優惠搶手額滿 將延長到今年底

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆雙層觀光巴士暑假半價優惠額滿，將延長到今年底。圖／基隆市文觀局提供
基隆雙層觀光巴士暑假半價優惠額滿，將延長到今年底。圖／基隆市文觀局提供

基隆市政府行銷雙層觀光巴士，暑假推出半價優惠促銷，原訂至9月15日止的優惠票券全數額滿，為延續旅遊熱度，文化觀光局今天宣布優惠方案延長至12月31日，輕鬆漫遊基隆山海港灣，希望帶動秋冬旅遊人潮。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，「基隆雙巴樂翻天」優惠活動推出後市場反應超乎預期，暑期優惠票券開賣一周即全數售完，吸引超過1800人次要搭乘雙層觀光巴士，成功掀起港都旅遊熱潮，讓更多旅客透過公共運輸深入探索基隆。為回應市場熱烈需求，經評估後決定將優惠方案延長至年底，盼延續暑期觀光熱度。

文觀局表示，一般票原價500元，優惠價每人250元，包含車上點心及咖啡；山海套票原價899元，優惠價600元，內容包含雙層觀光巴士全日搭乘、國立海洋科技博物館主題館門票、基隆在地濾掛咖啡及精美基隆文創品，整合山海觀光、文化體驗與在地特色，一票即可輕鬆暢遊基隆。

另為打造友善旅遊環境，新增身心障礙者優惠，雙層觀光巴士一般票優惠價200元，山海套票優惠價500元，符合規定之一位必要陪同者亦可享同等票價優惠。

雙層觀光巴士以「不趕路的城市旅行」為概念，自基隆城際轉運站出發，沿途串聯沙灣歷史文化園區、正濱漁港色彩屋、國立海洋科技博物館及八斗子車站等熱門景點，旅客可從開闊的雙層視角欣賞港灣、海岸線與城市街景，深入體驗基隆山海交織的人文風貌。

班次、票券及預約資訊可至官方網站查詢。

基隆雙層觀光巴士暑假半價優惠額滿，將延長到今年底。圖／基隆市文觀局提供
基隆雙層觀光巴士暑假半價優惠額滿，將延長到今年底。圖／基隆市文觀局提供

基隆 巴士 觀光

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