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三商炸雞「7塊雞199」現省256元！ 漢堡王「芒果華堡、鳳梨綠茶」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王新推出「皇果皇家華堡」、「芒果Q彈海老堡」與「鳳梨綠茶」。圖／漢堡王提供
漢堡王新推出「皇果皇家華堡」、「芒果Q彈海老堡」與「鳳梨綠茶」。圖／漢堡王提供

炎炎夏日，想要品嚐新滋味嗎？「漢堡王」使用芒果、鳳梨元素，新推出「芒果皇家華堡」、「芒果Q彈海老堡」與「鳳梨綠茶」，至於「三商炸雞」則運用泰式經典醬料，推出「是拉差泡菜豬排刈包」，並有「7塊雞現省256元」的限時優惠，陪伴民眾度過夏日時光。

夏天到來，「漢堡王」自7月21日至9月7日期間，推出期間限定「芒果鳳梨季」，使用台灣人熟悉的芒果元素，搭配火烤牛肉與蝦排，推出「芒果皇家華堡」與「芒果Q彈海老堡」，藉由酸甜的芒果醬，突顯出肉排的風味，單點各為174、144元，套餐各為229、199元。除此之外，漢堡王還推出「鳳梨綠茶」，將綠茶以鳳梨醬提昇香氣與清新果酸，帶來消暑解渴的風味，單點48元。

「三商炸雞」今夏推出全新「是拉差泡菜豬排刈包」，將台灣經典刈包結合泰式是拉差醬，搭配酥脆炸豬排與黃金泡菜，打造酸、辣、香、脆兼具的創新風味，原價99元，限時優惠價59元。除了新品上市，「7塊炸雞」同步推出限時優惠，原價455元，活動期間優惠價199元。三商炸雞也預告，繼7月16日正式進駐台北車站K區商場，7月22日將再於義大世界開設新門市，方便更多消費者購買。

三商炸雞推出全新「是拉差泡菜豬排刈包」。圖／三商炸雞提供
三商炸雞推出全新「是拉差泡菜豬排刈包」。圖／三商炸雞提供

漢堡王 芒果

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