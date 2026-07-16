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Apple返校優惠限時開跑！買Mac、iPad送最高4800元Apple Store禮品卡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2026 Apple返校優惠正式開跑，購買符合資格的Mac或iPad，即可獲得3,200～4,800元面額Apple Store禮品卡。圖／Apple提供
2026 Apple返校優惠正式開跑，購買符合資格的Mac或iPad，即可獲得3,200～4,800元面額Apple Store禮品卡。圖／Apple提供

Apple一年一度最受學生族期待的返校優惠正式開跑！即日起至8月27日止，符合教育優惠資格的大專院校學生、即將入學的新鮮人、學生家長及教育工作者，只要透過Apple Store或Apple教育商店購買指定Mac或iPad，即可獲得價值3,200～4,800元的Apple Store禮品卡，堪稱一年之中入手Apple產品最划算的時機。

Apple長期透過教育優惠方案支持學習與教學，今年再加碼推出限時返校活動，除了享有教育優惠價格外，還能額外獲得Apple Store禮品卡，比先前指定送周邊更有使用彈性，可依照需求用於日後購買Apple產品、配件或服務上，例如AirPods、Apple Pencil、AppleCare+，以及各種創作與學習相關服務，讓學生能依照需求打造最適合自己的學習生態系。

此次返校優惠涵蓋多款熱門Mac與iPad產品。MacBook Air教育價39,590元起，搭載M5晶片，提供長達18小時電池續航力，無論文書處理、影音剪輯、程式開發或AI應用皆能流暢完成；MacBook Pro教育價61,690元起，搭載M5、M5 Pro或M5 Max晶片，鎖定設計、影音、工程等高效能需求族群。

iPad方面，搭載M4晶片的iPad Air教育價23,200元起，兼具輕巧機身與強大效能，十分適合課堂筆記、多工學習與日常創作；iPad Pro教育價36,600元起，升級M5晶片後帶來更強大的AI運算能力，輕鬆滿足專業創作、設計及影音製作需求。

今年可說是非常適合升級硬體的時機，秋季即將推出的全新OS27與Apple Intelligence功能，將可進一步提升學習效率。全新Siri AI具備更自然的對話能力，可搜尋電子郵件、照片與訊息、理解螢幕內容，並協助快速取得網路資訊；Apple Intelligence也將為照片、Safari、密碼等常用App加入更多智慧功能，協助學生更有效率完成學習與創作。同時，Apple也持續強化兒童安全與家長控制功能，打造更安心的數位學習環境。對於準備升學、迎接大學生活，或想趁開學前升級設備的學生們來說，現在正是最值得把握的最佳入手機會。

2026 Apple返校優惠正式開跑，購買符合資格的Mac或iPad，即可獲得3,200～4,800元面額Apple Store禮品卡。圖／Apple提供
2026 Apple返校優惠正式開跑，購買符合資格的Mac或iPad，即可獲得3,200～4,800元面額Apple Store禮品卡。圖／Apple提供

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