長榮航空推夏季限時優惠 香港來回3244元、日本最低6137元起

搶攻暑假及下半年旅遊市場，長榮航空今天宣布推出「涼夏漫遊」限時促銷，即日起至7月31日23:59止，凡購買今年12月31日前自台灣出發的指定航線機票，可享優惠票價，其中香港來回最低3244元（未稅）起、神戶來回8957元（未稅）起，美國西雅圖來回最低2萬6315元（含稅）起。

長榮航空表示，此次促銷涵蓋亞洲、大洋洲及北美多個熱門航點，包括桃園－宿霧來回4540元起、桃園－曼谷5238元起、桃園－沖繩6137元起、桃園－釜山6137元起、日本神戶8957元起、青森1萬1196元起，布里斯本1萬7024元起，以上票價均為未稅價；桃園－西雅圖來回最低2萬6315元（含稅）起。

除自由行機票外，長榮航空也攜手旅行社推出德國慕尼黑進出的冬季團體行程，售價6萬2800元起，包含南德、德瑞等7至10天行程，提供旅客冬季赴歐旅遊選擇。

長榮航空指出，桃園－青森航線自6月起已由每周5班增為每日1班，方便旅客安排東北深度旅遊。此外，即日起至9月30日止，旅客持國泰世華長榮航空聯名極致無限卡，透過長榮航空官網或App購票，可享最高加碼1萬哩回饋，相關活動辦法依主辦單位公告為準。