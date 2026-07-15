氣溫36度以上「吃肉次方享9折」！ 高雄市民「吃原燒送30隻白蝦」

天氣越來越熱，王品旗下日式燒肉「肉次方」推出限時優惠方案，即日起至8月31日期間，平日氣溫達36度以上，憑當日高溫截圖到全台「肉次方」消費2客「進擊の肉」套餐，即可享9折優惠，40度以上則享88折。同時肉次方也推出多款開胃新菜，包括有「香檸金酸湯豬梅花」、「泰式冬蔭蛤蜊燒」、「越式甜辣雞軟骨」和「越式甜辣醬燒牛」，還有「坦都里優格豬里肌卷」和「坦都里優格嫩雞卷」，另有「鮮檸橘醋鮮蝦涼麵」、「極地薄荷巧克力」，藉由不同的香料滋味，為民眾開胃解膩。

經過暫別高雄數個月後，王品旗下「原燒」鳳山青年店將於7月18日開幕，店內採「沙拉烤物放題」店型，提供無限取用的鮮蔬烤物、海鮮濃湯、和牛咖哩，以及焦糖吐司和限時限量甜點，帶來大大的滿足感。8月16日前出示設籍於高雄的身分證、健保卡、學生證或公司名片等，到新店內用任1客多人套餐，免費招待「白蝦30隻」。同時「原燒」也於台中出動20輛廣告公車，行經「台灣大道」與「公益路商圈」路線，7月31日前拍下公車廣告，憑照片前往「台中西屯萬家福店」或「台中公益店」並內用消費1客多人套餐，可獲得「白蝦30隻」為聚餐加菜。

為幫民眾舒緩暑氣，豆府餐飲集團自7月16日起，集結旗下「姜滿堂」、「北村豆腐家」與「韓姜熙的小廚房」等3大品牌，推出季節限定的「韓式水冷麵」。其中主打韓式直火燒肉的「姜滿堂」，端出「韓式三鮮水冷麵」，集結黑虎蝦、鮑魚及薄切章魚等食材，搭配小黃瓜、紅蘿蔔與蛋絲，為燒肉料理帶來清爽變化，每份260元

「北村豆腐家」則推出「韓式水冷麵套餐組」，將水冷麵搭配醬燒牛五花或豬梅花，每份368元；《韓姜熙的小廚房》則帶來清爽無負擔的「韓式蟹味水冷麵定食」，消暑又有飽足感，每份238元。

姜滿堂「韓式三鮮水冷麵」，每份260元。圖／豆府餐飲集團提供

凡拍攝到「原燒」公車廣告，至指定分店用餐，可獲得「白蝦30隻」。圖／王品提供

韓姜熙的小廚房「韓式蟹味水冷麵定食」，每份238元。圖／豆府餐飲集團提供

北村豆腐家「韓式水冷麵套餐組」，每份368元。圖／豆府餐飲集團提供