長榮航空夏季精選航線優惠 快閃香港來回3244元起 團體行程也有好康

夏天熱，出國潮更熱。長榮航空推出「涼夏漫遊」限時優惠正式開搶，即日起至7月31日止，凡購買2026年12月31日前從台灣地區出發的指定航線，即享有超值優惠票價。

長榮航空表示，暑期渡假熱門航點，包括桃園－宿霧來回最低4540元起、桃園－曼谷來回最低5238元起、桃園－釜山來回最低6137元起。

避暑不能錯過的桃園－布里斯本，來回最低1萬7024元起，快閃香港來回3244元起。美國航線也有優惠，桃園－西雅圖來回最低2萬6315元起。

至於國人最愛的日本航線，桃園－神戶來回最低8957元起、桃園－青森來回最低1萬1196元起。此外，長榮航空桃園－青森航線6月1日起由每周5班增加為每日1班。

長榮航空說，團體行程也有好康，長榮航空與各大旅行社推出慕尼黑進出的冬季限定產品，最低優惠價6萬2800元起，其中「冬季特惠南德童話慕尼黑漫遊8日」售價6萬5800元起、「限量德瑞八日」售價7萬4900元起、「冬遊經典德瑞雙峰火車夢幻城堡國王湖10日」售價11萬9900元起，涵蓋7至10天的多元行程搭配。