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七年級生的手搖回憶！「休閒小站」回來了 連10天8折、珍奶買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
108仲夏冰茶、葡萄柚綠茶、翡翠檸檬綠。圖／Easyway 休閒小站提供
108仲夏冰茶、葡萄柚綠茶、翡翠檸檬綠。圖／Easyway 休閒小站提供

乘載許多六、七年級生青春記憶的老字號連鎖手搖飲「Easyway 休閒小站」，即將在8月3日重返市場，插旗台北信義區永春商圈，並預計於7月24日起開始試營運。為慶祝品牌回歸，將推出「全品項8折」、「復刻珍奶買1送1」、「啤兒綠茶買1送1」等不同限時優惠。

自1992年創立的「休閒小站」，過去是台灣知名的連鎖手搖飲品牌，為許多民眾帶來沁涼的回憶。今年休閒小站以「Easyway 休閒小站」重回市場，將再度推出「復刻珍奶」、以三窨茉莉綠茶搭配海尼根 0.0 零酒精的「啤兒綠茶」等招牌人氣飲品，另外還將帶來「仙草絲」、「蕎麥粉粿」等一系列特色配料。同時標榜加入台灣在地高山茶，透過慢火烘焙、特殊發酵等等技術，帶來純粹的回甘茶韻。

重新回歸的「Easyway 休閒小站」鄰近台北捷運永春站，預計將於7月24日起開始試營運。為慶祝開幕，7月24日至8月2日，全品項8折優惠；8月3日消費任一飲品，送「米香青茶」1杯；8月4日「復刻珍奶」買1送1（原價60元）；8月5日「啤兒綠茶」買1送1（原價65元）。

Easyway 休閒小站將推出「復刻珍奶」、「啤兒綠茶」等特色產品。圖／Easyway 休閒小站提供
Easyway 休閒小站將推出「復刻珍奶」、「啤兒綠茶」等特色產品。圖／Easyway 休閒小站提供

「Easyway 休閒小站」即將重回手搖飲市場。圖／Easyway 休閒小站提供
「Easyway 休閒小站」即將重回手搖飲市場。圖／Easyway 休閒小站提供

珍奶 手搖飲

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