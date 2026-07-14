快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

一站購足中元普度採購 台中大安農會推大宗優惠專案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安區農會今年推出「慶讚中元．拜平安，Buy大安」優惠專案。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會今年推出「慶讚中元．拜平安，Buy大安」優惠專案。圖／大安區農會提供

下個月是中元節，台中市大安區農會今年推出「慶讚中元．拜平安，Buy大安」優惠專案，以「一站購足、安心採購、支持在地」為核心，整合飛天豬產品、安泉米等在地農特產品，及普度必備用品，推出四款普度供品套組及安泉米大宗優惠方案。

今年活動延續多年受消費者肯定的供品套組，依企業及團體採購需求調整優惠內容，除推出1199元、1399元、1599元及2199元共四款不同規格的普度套組，也提供大宗訂購優惠及配送服務，協助企業行號、社區、宮廟及機關團體快速完成採購作業，兼顧便利性與經濟效益。

大安農會總幹事蔡建宗表示，中元普度是台灣重要的民俗文化，近年許多公司行號越來越重視採購品質，農會希望透過整合式採購服務，讓消費者在準備供品的同時，也能支持台灣農業及在地農民。

今年推出的普度套組，包含鹽、糖、米酒、食用油等祭祀常見用品，也精選安泉米、飛天豬肉鬆、蔥師傅青蔥脆餅、農好蓬萊麵、保久乳等多項熱銷食品，兼顧祭祀需求與日常食用價值。

大安區農會自有品牌「安泉米」今年同步推出中元大宗優惠專案，提供1公斤、1.8公斤、3公斤、5公斤及14公斤等多種規格，依訂購數量享有不同優惠價格，適合作為企業普渡、贈禮及社區共同採購使用。

「慶讚中元．拜平安，Buy大安」優惠活動即日起至9月10日止，四款普渡供品套組皆提供大宗優惠方案，安泉米系列亦同步推出企業及團體採購專案，相關活動資訊可洽飛天豬生活館（04-26712229分機42）。

農會 中元節

延伸閱讀

高鐵攜大稻埕夏日節推聯票優惠 指定日車票82折、再抽住宿升等

統一超營收／6月306.1億元、年增6.3% 創單月同期歷史新高

可獲6萬津貼！台中市第7屆青年從農培訓計畫 29優秀青農今報到

暑假遊日韓5大跨境支付優惠總整理 LINE Pay、悠遊付最高回饋30%

相關新聞

鼎泰豐用到致癌油！「10款禮盒」急停售下架 開放消費者退費

致癌毒油風波席捲全台，連帶衝擊多個餐飲品牌。知名餐廳「鼎泰豐」也發布宣告，中央廚房曾進貨食藥署公告之異常批號油品，使用於特定效期冷凍禮盒，包括「紅燒牛肉麵禮盒」（有效日期：2027.04.04、2027.04.18、2027.04.25、2027.05.16）、「蝦肉/鮮肉紅油抄手禮盒（有效日期：2026.08.26）」等部份禮盒均受到影響，消費者若曾購買特定效期之品項，可於8月7日前，持購買憑證至原購買處退費。

致癌油產品重新上架原則公布 5批疑慮油相關產品全數不得再上架

衛福部食藥署今天公布致癌油「預防性下架產品重新上架原則」，食藥署副署長王德原說，中聯油脂4至6月生產共29批油品，5批已被認定為致癌疑慮油品，其下游分裝、調和油品及其生產的食品等一律不得再上架，其餘24批油品有3批未出貨，剩下的21批提供下游業者生產為321款油品，需等中聯原油及這些油品本身檢驗均合格才能上架，下游食品成品也要等所使用的產品經檢驗合格才能再上架。

海神颱風「夭折」全台飆高溫 台中以北+南投慎防短延時豪大雨

今天高溫炎熱，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，未來天氣有兩個重點，一是午後雷雨要特別留意，會伴隨短延時豪大雨，尤其在山區和中部以北地區要留意強降雨的情形。但是在沒有下雨的時候，天氣比較悶熱，防曬、防熱傷害。另外，明天、周四台東有焚風發生機會。

好市多逾10公噸冷凍蔬菜農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安標準品項，包括蔬果、調味料等共10項產品，其中一批好市多股份有限公司報驗的「美國佬棟綜合蔬菜」，青花菜驗出芬普尼殘留超標、豌豆也檢出農藥大滅松、歐滅松均超標，高達10公噸756.8公斤被食藥署要求退運或銷毀。食藥署針對好市多在邊境調升抽驗比率，提高至「加強抽批查驗」，抽驗比率2至5成。

速效鼻噴劑「治憂鬱24小時見效」 助重鬱患者走出陰霾

一位28歲的女性患者，自國中時期即飽受憂鬱症所苦，長期受到情緒低落及反覆自殺意念困擾，多次因病情惡化住院治療。長期以來，家屬始終擔心患者的身心狀況，無法真正放下心中的憂慮。某次住院期間，中山醫學大學附設醫院身心科醫療團隊評估後，施以速效抗憂鬱鼻噴劑治療，患者的憂鬱症狀獲得明顯改善，自殺風險也逐漸降低，且隨著持續追蹤與治療，病情日益穩定，如今不僅重返正常生活，更自行經營一家小餐廳，展開嶄新的人生篇章。

狗群深夜圍攻咬死貓監視器拍下驚悚畫面 嘉市府追查行凶狗群

嘉義在地臉書社群「嘉義綠豆大小事」昨天流傳一段監視器畫面，內容顯示嘉市立體育場附近市宅街一帶，疑有多隻犬隻深夜集體攻擊流浪貓，畫面曝光後引發網友震驚與憤怒，質疑是否有人刻意放狗獵殺流浪貓，要求市府儘速查明真相，揪出行凶狗群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。