一站購足中元普度採購 台中大安農會推大宗優惠專案

下個月是中元節，台中市大安區農會今年推出「慶讚中元．拜平安，Buy大安」優惠專案，以「一站購足、安心採購、支持在地」為核心，整合飛天豬產品、安泉米等在地農特產品，及普度必備用品，推出四款普度供品套組及安泉米大宗優惠方案。

今年活動延續多年受消費者肯定的供品套組，依企業及團體採購需求調整優惠內容，除推出1199元、1399元、1599元及2199元共四款不同規格的普度套組，也提供大宗訂購優惠及配送服務，協助企業行號、社區、宮廟及機關團體快速完成採購作業，兼顧便利性與經濟效益。

大安農會總幹事蔡建宗表示，中元普度是台灣重要的民俗文化，近年許多公司行號越來越重視採購品質，農會希望透過整合式採購服務，讓消費者在準備供品的同時，也能支持台灣農業及在地農民。

今年推出的普度套組，包含鹽、糖、米酒、食用油等祭祀常見用品，也精選安泉米、飛天豬肉鬆、蔥師傅青蔥脆餅、農好蓬萊麵、保久乳等多項熱銷食品，兼顧祭祀需求與日常食用價值。

大安區農會自有品牌「安泉米」今年同步推出中元大宗優惠專案，提供1公斤、1.8公斤、3公斤、5公斤及14公斤等多種規格，依訂購數量享有不同優惠價格，適合作為企業普渡、贈禮及社區共同採購使用。

「慶讚中元．拜平安，Buy大安」優惠活動即日起至9月10日止，四款普渡供品套組皆提供大宗優惠方案，安泉米系列亦同步推出企業及團體採購專案，相關活動資訊可洽飛天豬生活館（04-26712229分機42）。