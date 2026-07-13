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好市多薯餅驚傳混入玻璃碎片 官方回應：已預防性下架、全面抽樣檢查

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
有網友反應好市多薯餅內參雜異物，目前賣場已採取預防性下架措施。記者黃筱晴／攝影
有網友反應好市多薯餅內參雜異物，目前賣場已採取預防性下架措施。記者黃筱晴／攝影

近日一名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文分享驚悚經歷，指出在台中北屯好市多購買的冷凍薯餅中，竟然發現玻璃碎片，引發大批網友熱烈討論與擔憂。

該名網友表示，在颱風天早上煎薯餅給小孩食用時，赫然發現準備烹調的2片薯餅中，竟都夾雜著尖銳的玻璃碎片，因此拍下照片上傳，讓人看了捏一把冷汗。原PO也憂心表示，不確定是否已有其他碎屑在不經意間被家人誤食。

貼文曝光後隨即掀起熱議，不少網友紛紛留言直呼「這真的有夠危險」、「這問題太嚴重了，一定要向業者反映」，但也有部分已購買同款商品的網友表示，自己已經吃掉了好幾片，目前尚未發現異狀。

根據好市多官網資訊，這款引發爭議的商品為加拿大進口的「Cavendish Farms冷凍馬鈴薯餅」，是賣場多年長賣款。對此，好市多官方回應表示，自7月10日接獲會員反映後，已在第一時間針對該商品進行全面抽樣檢查，目前為止尚未發現類似的個案。

好市多強調，為審慎起見，目前已將該品項採取預防性下架措施，以進一步釐清原因。不過由於目前賣場尚未取得會員所反映的問題薯餅實體，還無法確認實際污染狀況。好市多誠摯呼籲該名會員攜帶商品回到賣場，屆時將有專人協助檢視商品並提供後續協助。

除了薯餅風波外，好市多今也傳出受到彰化泰山進貨中聯問題油品事件波及。對此，好市多表示，有關中聯油品於4月至6月期間生產的相關油品製品，好市多已依照政府主管機關要求及供應商通知，全數完成預防性下架。後續將持續密切配合供應商與政府單位辦理相關作業，並密切關注事件發展，以維護會員權益及食品安全。

好市多

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