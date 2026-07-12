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頂呱呱炸雞桶省214、天天買1送1！繼光香香雞「4款風味粉」搖出新滋味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「頂呱呱」推出線上點餐服務，並有多款優惠方案。圖／頂呱呱提供
「頂呱呱」推出線上點餐服務，並有多款優惠方案。圖／頂呱呱提供

即日起至7月16日期間，連鎖速食「頂呱呱」推出期間限定活動，「一隻雞炸雞桶」內含有原味炸雞2塊、原味雞腿2隻、辣味炸雞2塊、辣味雞翅2隻，再搭配地瓜薯條(小)2份與甜甜包1份，原價653元，優惠價439元，現享67折。

7月17日至7月20日，再推出「天天買一送一」優惠。7月17日「原味炸雞」2份特價69元、7月18日「地瓜薯條」2份特價69元、7月19日「呱呱雞柳條」2份特價99元、7月20日「呱呱包」2份特價75元，最高現省99元。

頂呱呱今年並針對街邊店推出「勇敢點」全新線上點餐服務。會員使用線上點餐自取服務同樣可累計點數，VIP會員還可享全單9折優惠。活動期間於「勇敢點」線上點餐服務，單筆消費滿200元，即可享全單9折優惠（部分品項除外），VIP會員還可疊加，享受全單81折。

即日起至7月22日期間，「繼光香香雞」全新推出「搖搖炸雞」與「搖搖薯條」，一次提供「青花驕鹽粉」、「鬼椒檸檬粉」、「ㄅ級棒起司粉」及「黑糖珍奶粉」等4種不同口味的調味粉，賦予炸物全新的味覺感受。其中「黑糖珍奶粉」有著熟悉的黑糖奶香，搭配炸雞、薯條交織出意想不到的鹹甜平衡。

本次推出「搖搖雙享雞薯餐」，內含有搖搖炸雞、搖搖薯條，以及任選2款風味粉包，原價219元，優惠價199元；另有單點「搖搖炸雞」及「搖搖薯條」，可自由搭配1款風味粉包，各為149、70元。

繼光香香雞新推出「搖搖雙享雞薯餐」，共有4種特色風味粉可以選擇。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞新推出「搖搖雙享雞薯餐」，共有4種特色風味粉可以選擇。圖／繼光香香雞提供

頂呱呱 薯條 繼光香香雞

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