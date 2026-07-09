限時11天！燦坤會員特典祭暑假最強優惠 全館5折起滿額抽5萬燦坤K幣

燦坤3C家電宣布7月10日至20日展開會員特典活動，主打「迎夏五星級（有省錢）」，全台門市與線上購物同步推出全館5折起優惠，並結合滿額贈、抽獎、會員專屬回饋、信用卡優惠及K幣加碼等多重活動，希望帶動暑期家電與3C採購商機。

本次會員特典祭出「這夏有好禮」滿額贈，消費符合門檻即可獲得限量好禮3選1，包括市值62,800元的輝葉頭等艙手感包覆追夢椅、市值31,200元的Rinnai日本原裝進口6公斤瓦斯型乾衣機，或最新iPhone 17。此外，Surpass尊榮會員還可加碼獲得7,500燦坤K幣。

活動期間會員消費滿1,201元即可獲得一次抽獎資格，中獎機會可累計。燦坤將連續11天每天抽出2名幸運會員，各可獲得25,000K幣。Surpass尊榮會員不限消費金額即可參加專屬抽獎，有機會獲得市值24,900元的Dyson Spot+Scrub AI掃拖機器人；使用100燦坤K幣折抵消費，也可參加抽獎，有機會帶回燦坤首款自有品牌智慧穿戴裝置「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」。

會員特典期間，門市消費滿501元並出示綁定TK3C App或使用50燦坤K幣兌換，可獲得限量炫黃矽膠兩用提繩。搭配指定銀行信用卡及電子支付，最高還可享4,400燦坤K幣、1,400元或1,100點等限量回饋。活動期間同步推出「挑戰低價」活動，每日祭出限量驚喜商品，最低159元起，涵蓋生活家電、螢幕、穿戴裝置、電腦周邊及健康商品等品項。

空調商品則推出6大優惠，包括買就抽DJI Osmo Pocket 4口袋雲台相機、指定機種滿額贈、政府節能補助最高6,000元、8年延長保固升級方案，以及指定機種VVIP級尊榮安裝服務。

Apple商品也是此次會員特典重點，MacBook Air 13吋512GB搭配Microsoft 365限時優惠價41,900元，符合教育資格者可再折3,310元；iPhone 17 256GB特價28,097元另加贈鏡頭貼；iPad Air 11吋M3 128GB優惠價15,999元；AirPods Pro 3優惠價6,666元。Surpass尊榮會員還可799元優惠價入手AirTag 2，Apple全系列商品另享最高15%舊換新加碼優惠。

燦坤3C家電宣布7月10日至20日展開會員特典活動。圖／燦坤提供

燦坤會員特典買Apple享專屬好康，iPhone 17 256GB特價28,097元另加贈鏡頭貼。記者沈昱嘉／攝影

燦坤推出首款自有品牌智慧穿戴裝置「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」。記者沈昱嘉／攝影