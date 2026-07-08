暑假最大旅展來了！海外遊萬元有找、全館1折起 加碼天天抽機票

暑假旅遊旺季正式開跑，「2026台北國際夏季旅展」將於7月17日至20日在台北世貿一館盛大登場。今年邁入第11屆，集結超過200家業者、800個攤位，從國旅、海外團體、自由行、郵輪、航空到五星飯店餐券一次網羅，更祭出「全館商品1折起」、「海外旅遊萬元有找」等超殺優惠，預估再掀近30萬人次參與。

今年維持「一票逛4天」，門票150元可4天不限次數入場，12歲以下兒童及65歲以上長者免費，讓民眾一次規劃暑假、秋冬賞楓、跨年、寒假甚至明年春季旅程。

●華航富山復航 郵輪早鳥優惠齊發

航空與郵輪成為今年最大亮點。中華航空宣布8月20日起恢復台北直飛富山航線，每周兩班，同時冬季增飛雪梨、墨爾本及布里斯本等大洋洲航點；旅展期間購票還有專屬優惠與限量福袋。

郵輪方面，MSC地中海郵輪推出榮耀號冬季、春季航次早鳥優惠，最高每房折萬元；麗星郵輪則祭出探索星號「買4晚送5晚」、第三人免費及皇宮套房第二人半價等優惠，提前卡位寒假、春節商機。

●五星飯店住宿、餐券最低2折起

五星飯店同樣火力全開，包括晶華、天成、美福、圓山、福容、雲朗、大地酒店等品牌皆推出住宿券及餐券優惠。

其中，晶華集團住宿券最低52折，天成六館住宿券2.2折起，美福住宿券下殺29折，圓山平日住宿券4,999元，雲朗聯合住宿券每張2,200元，讓民眾以超值價格提前規劃度假行程。

●暑假清倉、秋冬賞楓、國旅優惠一次買

旅行社也全面開戰，雄獅、東南、可樂、五福、天海等品牌推出日本、韓國、東南亞及歐洲等熱門商品，最低萬元有找，不少商品更祭出第二人折價、兒童優惠及早鳥折扣。

國旅部分則結合創意生活、商圈旅遊、農遊超市、漁村體驗，以及金門、馬祖、宜蘭、苗栗、屏東等縣市特色館，從親子DIY、特色遊程到在地伴手禮通通搬進展場，提供更多深度旅遊選擇。

●天天抽機票 預測世足冠軍再送歐洲任你飛

除了搶優惠，主辦單位也祭出多項抽獎活動。民眾早鳥入場可領補給禮或紅包，並有機會抽29吋行李箱；入場報到可抽30萬元購物金，消費滿額天天抽國際機票。

此外，今年更推出線上預測世界盃足球賽冠軍活動，最大獎可獲得華航歐洲任你行機票，搭配行李箱競賽、福袋及各式旅遊好禮，讓民眾逛展、搶便宜之餘，也有機會把大獎帶回家。

●展出資訊

時間：7月17日（五）至7月20日（一），每日上午10:00到下午6:00

地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號），捷運信義線台北101/世貿出口

門票：全票150元（12歲以下兒童及65歲以上憑敬老卡免費入場）

優惠票：100元，身障陪同者一人（憑證購票），學生憑證

官網&免費索票：ste.kje-event.com.tw/

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MSC榮耀號拍照最佳點之一的水晶旋轉樓梯。圖/主辦單位提供

麗星郵輪探索星號同步祭出優惠。圖/主辦單位提供

華航中華航空宣布8月20日起恢復台北直飛富山航線。圖/主辦單位提供