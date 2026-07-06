「奇美音樂節」13把奇美博物館「鎮館」名琴登台 今起早鳥門票8折優惠

台南奇美博物館宣布「2026奇美音樂節」9月5日登場，以「燦爛的深邃：布拉姆斯與他的時代」為主題，史特拉底瓦里、瓜達尼尼及德奧系統等13把奇美典藏「鎮館之寶」頂級名琴登台。今天起推出早鳥8折優惠。

奇美博物館表示，音樂節聚焦浪漫樂派巨擘布拉姆斯，除呈現其各時期代表作，也串聯舒曼夫婦、李斯特、德弗札克等同代大師作品。邀請知名音樂學者焦元溥任策劃導聆，規畫專題演講與5場音樂會，國內外頂尖音樂家在台南奇美廳、高雄衛武營兩地接力獻藝。

9月5日首場由焦元溥專題演講揭開序幕。12日鋼琴家張凱閔挑戰李斯特與華格納的高難度琴技。19日小提琴獨奏會由薛志璋與汪奕聞攜手，特選曾由「姚阿幸四重奏」成員收藏、史特拉底瓦里1713年打造名琴「維爾特」助陣，重現布拉姆斯當年的摯友樂音。

10月則由大提琴家潘怡慈、鋼琴家徐嘉琪演繹德奧經典，17日室內樂由鄧皓敦、黃瑞儀等頂尖名家同台，更將上演亞洲唯一的瓜達尼尼大中小提琴合奏。11月14日壓軸場移師衛武營，由國際鋼琴名家劉孟捷與法國指揮家范努斯敦、國立台灣交響樂團合作，首席群將使用德奧大師史戴納等8把名琴，撐起德奧浪漫精神。

音樂節票價300元至2400元不等，OPENTIX兩廳院文化生活啟售。單筆購買3場音樂會套票，另加贈專題演講券及奇美當期「埃及之王」特展門票乙張，詳情奇美博物館官網查詢。

「奇美音樂節」13把奇美博物館「鎮館」名琴登台，今起早鳥8折優惠。圖／奇美博物館提供

「奇美音樂節」13把奇美博物館「鎮館」名琴登台，今起早鳥8折優惠。圖／奇美博物館提供