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CoCo「楊枝甘露買1送1」現省90元！清心「可可拿鐵」最高現折10元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
清心福全推出「頂級可可拿鐵」限時優惠活動。圖／清心福全提供
清心福全推出「頂級可可拿鐵」限時優惠活動。圖／清心福全提供

一年一度的世界巧克力日（World Chocolate Day）即將在7月7日到來。「清心福全」推出限時優惠活動，7月3日至7月10日期間購買「頂級可可拿鐵」，即可現折5元；自備環保杯再享加碼折扣5元，最高現折10元，邀請大家一起用濃郁可可的醇厚滋味為生活充電。

「CoCo都可」針對周三品牌日推出限時方案，7月8日於官方Line可領券享優惠，「生椰楊枝甘露(L)」現享買1送1，直接省下90元。另外任選「西西里手搗檸檬美式」、「紅柚香檸美式」，任2杯優惠價80元。8月12日前，針對foodpanda推出「買1送1」優惠，包括西西里手搗檸檬美式(L)、粉角奶茶(L)、仙草蜜(L)、紅柚雙響炮(L)均可適用。

優格手搖飲「發發」今夏推出全新「果香葚夏」系列，以桑葚為靈感，共計推出「桑葚香蘋優格」與「桑葚鳳梨金萱」，帶來清涼酸甜的夏季滋味。活動期間至發發門市消費飲品單筆滿388元且包含一杯桑葚新品，即贈「發發品牌墨鏡」1副，送完為止。

發發也於直營門市全新推出「罐裝優格飲」，包括有草莓、芒果等不同口味，每罐98元。同時品牌也推出全新周邊「鴨嘴獸抱抱我療癒大抱枕」，尺寸達50公分，原價888元，預購價788元。

CoCo都可「生椰楊枝甘露(L)」限時享買1送1。圖／CoCo都可提供
CoCo都可「生椰楊枝甘露(L)」限時享買1送1。圖／CoCo都可提供

發發全新周邊「鴨嘴獸抱抱我療癒大抱枕」。圖／發發提供ㄑ
發發全新周邊「鴨嘴獸抱抱我療癒大抱枕」。圖／發發提供ㄑ

「發發」今夏推出全新「桑葚香蘋優格」與「桑葚鳳梨金萱」。圖／發發提供
「發發」今夏推出全新「桑葚香蘋優格」與「桑葚鳳梨金萱」。圖／發發提供

清心福全 巧克力

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