六松今苑「芋頭香菜鍋」挑戰味蕾極限！這一鍋「猜足球」享多重優惠

主打關西風壽喜燒吃到飽的「六松今苑」，即日起以台灣在地飲食文化為靈感，推出「芋頭香菜鍋」，標榜以石頭火鍋為基礎，先以洋蔥、蒜頭與肉片炒出香氣，再加入高湯熬煮，最後鋪上大量新鮮香菜增添草本層次。

此外，六松今苑也攜手「方人也鮮奶麻糬」，共同推出期間限定甜點「香菜花生麻糬」，將花生粉、麻糬與新鮮香菜巧妙結合，並搭配以台灣在地小農水果與農產品製作的冰品，創造獨具特色的創新吃法，讓香菜控在品嚐日式鍋物的同時，也能享受到濃郁的台灣滋味。

世界的足球賽事邁入關鍵階段，「這一鍋」餐飲集團即日起至7月20日推出獨家「足球神預測」APP線上活動，會員可至官方APP「賽事預測」完成賽事預測，猜中晉級隊伍，即贈旗下四品牌專屬優惠券，包含「這一鍋滿千折百抵用券」、免費兌換「燒肉同話小戰斧豬排」、這一小鍋「單鍋肉量增量50%」、韓啵豆花煲特色湯「第二鍋半價」等不同優惠。針對16強賽事，再加送「100元現金抵用券」，8強賽事則加入勝分差，猜中再送「全品牌85折券」。