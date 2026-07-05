遠百竹北年中慶 今夏購物享15%回饋

迎接盛夏消費季，遠百竹即日起至7月19日推出「超級年中慶」檔期，祭出最高15%回饋優惠；今夏一起嗨~結合動物友善城市繪畫比賽及世足應援活動，邀請民眾享受購物與暑期同樂的雙重樂趣。

遠百APP會員首13日百貨服飾當日單筆滿5,000元送500元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元；持8大銀行信用卡全館當日單筆分六期刷滿6,000元送200元、首13日持10大銀行信用卡於1F國際精品當日單筆分六期刷滿1萬元送500元、HAPPY GO卡友7月2日起憑金級會員及全館當日當筆消費滿1,000元之上的同卡號發票即可兌換台南愛文芒果乙顆，限量500顆，換完為止，邀您把握年中最佳採購時機，開心購物滿載而歸。

除購物優惠外，遠百竹北也持續宣導生命教育與動物保護觀念，特別與流浪動物珍愛協會合作舉辦「動物友善城市繪畫比賽」，邀請學童透過畫筆描繪人與動物和諧共處的美好願景，優秀作品除了可以獲得遠東百貨商品券，更有機會登上流浪動物救護車，藉由藝術創作傳遞友善城市理念，培養下一代對生命尊重與環境關懷的意識。

世足盛事熱潮延續，遠百竹北趁勢推出限定「世足應援來店禮」，於7月5日穿上足球相關穿搭即可至8F顧客服務中心免費兌換寶礦力水得乙罐，限量240罐；購買美肌好物也能一同應援，至7月19日活動期間每周六、日14:00至20:00，憑遠百APP於1F化妝品專櫃單筆消費滿3,600元即可至1F世足打卡牆兌換Haagen Dazs迷你冰淇淋杯100ml乙杯，數量有限，換完為止。