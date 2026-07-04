星巴克「買一送一」爽喝到年底！指定飲料糕點組合另享8折優惠

星巴克「買一送一」爽喝到年底！星巴克宣布，即日起至12月31日，每週一持中國信託uniopen聯名卡，至星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外，活動期間每週二使用 uniopen 聯名卡，於星巴克實體門市營業期間購買「指定飲料糕點組合」，可享8折優惠。

星巴克此次推出的「買一送一」活動，涵蓋多數人氣飲品，包含星冰樂系列在內，只要於活動期間每周一使用中國信託 uniopen 聯名卡實體卡、感應支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易，購買兩杯大杯以上、容量與口味一致的飲品，其中一杯即可由星巴克招待。不過優惠不適用於雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料等特定品項，並依各門市現貨為準。

在每週二適用的「指定飲料糕點組合」優惠方面，於活動期間購買「大杯美式咖啡+起司里肌可頌，享優惠價164元」，購買「大杯美式咖啡+經典起司蛋糕，享優惠價188元」。飲料冰熱任選，可加價更換大杯那堤；起司里肌可頌可加價更換起司牛肉可頌，經典起司蛋糕可更換法式岩漿巧克力蛋糕，並依各門市現貨為準。

要注意的是，本門市活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市包括各機場航站、高鐵站、國道休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等；詳細活動辦法，依星巴克網站公告為準。