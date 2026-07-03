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一票人不知道！台電APP藏「省錢功能」 他電費爽折822元

聯合新聞網／ 綜合報導
夏日開冷氣消暑，難免令電費大增，有網友分享下載「台灣電力」APP，可以參加任務折抵電費。圖／聯合報資料照
夏日開冷氣消暑，難免令電費大增，有網友分享下載「台灣電力」APP，可以參加任務折抵電費。圖／聯合報資料照

天氣越來越炎熱，每天開冷氣消暑，難免令電費大增。近日就有網友收到電費帳單，隨手打開台電APP查看，意外發現自己先前累積的點數能直接折抵電費，讓他驚呼「真的是小確幸！」，文章曝光許多人才知道，原來可以參加任務折抵電費。

該名網友在threads上分享，他收到這個月的電費帳單，金額快破4千元，打開台電APP才發現，先前賺的金點竟可以直接折扣822元，直呼「真的是小確幸欸」，並推薦大家使用APP。

從畫面中可見，原po帳戶中銀點有165K、金點有82280，而系統顯示目前點數可折抵822元，換算方式為100金點折1元。原po透露，他從2024年累積金點，還好沒有期間限制，所以才可以一口氣折掉822元。

文章曝光，許多人才得知原來可以參加任務折抵電費，原po也貼心提醒租屋族，若想要參加「電力即點」APP中的節電活動，主要取決於你是否有該房屋的「獨立電號」，若是和房東共用，可能需要和房東協調，對方是否有意願幫你登入，因為電號跟電戶必須同名。

事實上，能折抵電費的「金點」，是台灣電力公司APP中的虛擬獎勵點數，用戶透過參加節電活動如住家節電預測、節電日挑戰、節電即金點等，可獲得金點，用於折抵電費，金點任務每期限以一組電號參加；銀點則可用於兌換抽獎券、商品券等，但配合活動調整，115年1月21日起不再發放銀點，先前已獲得的銀點將不受影響。

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