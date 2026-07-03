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下半年旅遊戰開打！可樂×星宇全航線7折起 東南主推冬遊義大利省10%

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
大牛哥員旅直飛南歐義大利，開啟「舒服系旅行」熱潮。圖／東南旅遊提供
大牛哥員旅直飛南歐義大利，開啟「舒服系旅行」熱潮。圖／東南旅遊提供

搶攻下半年旅遊市場，旅行社陸續推出促銷方案與主題行程。可樂旅遊宣布攜手星宇航空推出全航線機票優惠，最低7折起；東南旅遊則瞄準近年興起的深度慢旅行趨勢，主打冬季南歐行程，其中義大利避開旺季人潮、兼具價格優勢的旅遊體驗。

可樂旅遊×星宇航空 全航線7折起

可樂旅遊表示，7月6日至25日將獨家推出星宇航空機票優惠活動，適用出發日期自7月13日至2027年6月30日，涵蓋經濟艙及豪華經濟艙，航點包括東北亞、東南亞、港澳、美洲及歐洲等航線。

除機票折扣外，可樂旅遊同步推出「優惠代碼天天搶」活動，會員每日可領取專屬折扣碼，預訂美國、歐洲航線機票可折917元，東北亞、東南亞及港澳航線折517元；7月17日登入App，還可限量搶購不限航點最高折抵1717元的優惠碼。

可樂旅遊指出，今年自由行市場需求持續成長，除了暑假旅遊旺季外，中秋節、國慶日等連假也帶動機票及自由行商品詢問度，希望透過此次與星宇航空合作，吸引更多旅客提前規畫下半年及明年旅程。

星宇航空今年獲SKYTRAX評選為五星航空，航網也持續擴展，預計8月1日開航台北－布拉格航線，10月1日新增台北－峇里島航線，新航點同樣適用此次促銷方案。

東南旅遊反向操作 義大利冬遊團費省一成

此外，東南旅遊觀察，近年旅遊型態逐漸從旺季熱門景點，轉向重視舒適度與旅遊品質的「反向旅遊」。隨著桃園直飛米蘭航線目前已達每週7班，冬季義大利也成為年底歐洲旅遊的新選項。

東南旅遊表示，相較夏季旅遊旺季，冬季義大利觀光人潮較少，旅遊價格約可節省一成，氣候也相對溫和，旅客可安排古城漫遊、美食體驗及酒莊行程，以較悠閒的步調感受當地文化。

在產品規畫上，東南旅遊安排長榮航空直飛米蘭，並結合羅馬連住兩晚、搭乘Italo法拉利高速列車等設計，降低長程旅行的交通負擔；行程也納入威尼斯、佛羅倫斯、梵蒂岡、米蘭及比薩等經典景點，並安排義式Pizza手作課程及托斯卡尼酒莊參訪。

東南旅遊指出，近來45歲以上及55歲以上旅客長程旅遊需求增加，許多旅客偏好與親友結伴參團，希望兼顧旅遊品質與便利性，因此在行程安排上著重住宿、交通及領隊全程服務，降低長程旅行負擔，提供更多元的歐洲旅遊選擇。

知名打卡聖地「比薩斜塔」吸引旅人來此留下難忘合影。圖／東南旅遊提供
知名打卡聖地「比薩斜塔」吸引旅人來此留下難忘合影。圖／東南旅遊提供

星宇航空今年獲SKYTRAX評選為五星航空，航網也持續擴展，新航點同樣適用此次促銷方案。圖／可樂旅遊提供
星宇航空今年獲SKYTRAX評選為五星航空，航網也持續擴展，新航點同樣適用此次促銷方案。圖／可樂旅遊提供

可樂旅遊同步推出「優惠代碼天天搶」活動，會員每日可領取專屬折扣碼，預訂美國、歐洲航線機票可折917元。圖／可樂旅遊提供
可樂旅遊同步推出「優惠代碼天天搶」活動，會員每日可領取專屬折扣碼，預訂美國、歐洲航線機票可折917元。圖／可樂旅遊提供

義大利 航線 星宇航空 旅行社

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