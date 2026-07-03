只花15元吃超飽！網友封豆腐「月底救星」 釣出一堆高CP值省錢食譜

有些人月初一領到薪水往往會過度消費，到了月底才發現錢不夠用，必須省吃儉用生活。一名網友發文，大讚「豆腐」是他的省錢救星，僅需15元就能吃飽，熱量也不高。此話題引起網友們紛紛分享CP值超高的省錢食譜，幫助生活拮据的人們度過難熬的月底。

一名網友在Threads發文，表示近期發現吃「豆腐」的CP值非常高，一盒僅要價15元，並且很有飽腹感，晚餐吃過以後半夜都不用起來找零食吃，而且熱量不高，對想要減肥的民眾非常友好，因此被原PO封為「月底救星」，同時他也很好奇還有哪些其他食物便宜又有飽足感？

此文一出，吸引不少網友分享自己的省錢食譜，若以豆腐為主角，有網友建議可以在無糖豆漿中加入中華嫩豆腐，吃的時候記得用湯匙將豆腐切成薄片吃，吃起來很像豆花，非常美味；此外也有網友提議豆腐加入鰹魚醬油與一些柴魚片也很好吃，或加入壽喜燒醬與鴻禧菇一起翻炒，很下飯。

另有網友推薦吃豆芽菜炒金針菇，豆芽菜15元左右、金針菇約10元，加蒜末、胡椒、鹽巴與醬油一起炒，既好吃又能飽腹；另一位網友則推薦豆腐加金針菇一起吃，可以淋一些醬油增添風味，如果吃不飽推薦吃地瓜或馬鈴薯，能補充營養又不會對身體造成傷害。

還有網友分享麥片的料理方式，將麥片、蛋、水和泡過的海帶芽放入鍋子中加熱，就可以直接吃了，一袋約75元的麥片能吃半個月，也可加入巧克力片，並用微波爐加熱後，攪拌在一起也很好吃，推薦稍微有錢的民眾嘗試。

也有網友推薦吃「紅豆湯」，他先蒸一大鍋紅豆，並將水放少一點，煮好後整鍋放冷藏，想吃的時候再加開水加熱就能吃了。超市可買到的「貝貝南瓜」（源自日本品種的迷你栗子南瓜，肉質細膩）也是省錢選擇之一，一小顆就能吃飽，約100元就能買到4顆。

「馬鈴薯加胡蘿蔔」也是月底的省錢食物，網友分享，將兩個食材用微波爐弄熟後，攪拌成泥狀，配上白飯或吐司就能食用了，可以吃很久。鮪魚罐頭也是絕佳選項之一，將其直接放入麥片中攪拌，並加入黑胡椒調味，同樣能把價格壓在45元以下。

該如何壓低一天的餐費呢？曾有一名網友發文詢問，表示自己一天三餐總預算都不敢超過200元，過得很不容易。對此，有省錢達人分享三餐規劃，早餐火腿蛋吐司加小杯豆漿30元、午餐泰式雞柳飯65元、晚餐全聯買1袋4入的烏龍麵59元，再去買市場1把青菜20元，全部共174元就能解決三餐。