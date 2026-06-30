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飲料控快看！北市聯手兩大連鎖飲料品牌 周四自備環保杯折10元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
自備環保者7月2日至12月31日每逢周四至「迷客夏」、「TEA TOP」46家門市買飲料，可享原有5元折扣、台北市環保局加碼5元共10元優惠。記者林佳彣／攝影
自備環保者7月2日至12月31日每逢周四至「迷客夏」、「TEA TOP」46家門市買飲料，可享原有5元折扣、台北市環保局加碼5元共10元優惠。記者林佳彣／攝影

北市環保局提倡減少一次性飲料杯使用，今宣布7月2日至12月31日推出「周四自備環保杯10元優惠」活動，活動期間每逢周四到連鎖飲料品牌「迷客夏」、「TEA TOP」46家門市消費，自備環保杯者可享原有5元折扣、環保局加碼5元共10元優惠。

「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」規定，連鎖飲料店業者皆須提供消費者自備飲料杯至少5元優惠。環保局說，政策推動以來，自備杯使用率逐年提升，顯示民眾對減塑行動的支持與認同日益增加。

環保局攜手「迷客夏」及「TEA TOP」連鎖飲料品牌，7月2日至12月31日推出「周四自備環保杯10元優惠」活動。活動期間每逢周四，民眾只要自備環保杯至活動門市購買飲品，即可享有原有的每杯5元折扣加上環保局加碼的5元共10元優惠；每家門市單日限量50杯，寄杯不適用。

兩大品牌共46家門市響應參與，迷客夏包含台北車站店、京站店、忠孝復興店、師大店、西門町店、時代百貨店、新光三越A11店、南港站前店等39家，TEA TOP則有台北世貿店、台北吳興店、西門町概念店、台北錦州店、南京三民店、萬隆店、台北內湖店。

環保局說，此次透過公私協力的實質優惠方式，邀請更多民眾一起響應自備環保杯，實踐減塑行動，進而養成長期自備容器的消費習慣。當愈來愈多人願意改變消費習慣，累積起來的減量效益將十分可觀，不僅能減少廢棄物產生，也有助於降低資源消耗及環境負擔。

環保局也分享，民眾可在「悠遊付App」登錄「減塑EasyLife」活動並綁定手機條碼載具。買飲料時使用自備杯並存雲端發票，不只可享既有自帶杯5元價差優惠，還可在該APP的「減塑EasyLife」活動中再享有集集樂回饋。

台北市環保局攜手「迷客夏」、「TEA TOP」，7月2日至12月31日推出「周四自備環保杯10元優惠」活動，活動期間每逢周四到46家門市消費，自備環保杯者可享10元優惠。圖／北市環保局提供
台北市環保局攜手「迷客夏」、「TEA TOP」，7月2日至12月31日推出「周四自備環保杯10元優惠」活動，活動期間每逢周四到46家門市消費，自備環保杯者可享10元優惠。圖／北市環保局提供

自備環保者7月2日至12月31日每逢周四至「迷客夏」、「TEA TOP」46家門市買飲料，可享原有5元折扣、台北市環保局加碼5元共10元優惠。圖／北市環保局提供
自備環保者7月2日至12月31日每逢周四至「迷客夏」、「TEA TOP」46家門市買飲料，可享原有5元折扣、台北市環保局加碼5元共10元優惠。圖／北市環保局提供

環保局 北市

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