跟進高鐵學生票 花東學生以後搭台鐵也可望享「大學生優惠票」

高鐵為學生提供最低5折的優惠票價，便利學生南北移動，也為學生可省下可觀車資。但對花東等地必須跨越東西部就讀的大學生而言，台鐵往往是唯一仰賴的交通工具，卻無法比照享有優惠票價。立委陳瑩表示，經他與立委莊瑞雄與台鐵溝通爭取，台鐵預計下月公告推出「大學生優惠票」方案，8月開學前上路。

今年3月，立委陳瑩陸續接獲大學生陳情，反映交通負擔沉重，盼民代協助向台鐵爭取「大學生優惠票」。

莊瑞雄指出，高鐵為學生提供優惠票（如5折、75折、88折），造福許多西部學子。然而高鐵路網尚未覆蓋到的屏東、花東地區，或是必須跨越東西部就讀的大學生而言，台鐵往往是他們唯一且極度仰賴的交通工具。

若學生購買高鐵5折單程票，從台北到高雄745元，搭台鐵卻需要994元。莊瑞雄表示，這種沒有高鐵搭、台鐵又沒折扣的雙重剝奪感，對離鄉背井求學的中南部與東部年輕人來說，是相當沉重的經濟壓力。

上班族王先生說，以前在北部念書時，每次逢年過節回台東，光是原價的火車票就是一筆不小的開銷，有時候為了省交通費，還得刻意減少回家的次數，連台鐵便當都捨不得買

陳瑩表示，歡迎各地青年到台東就學與生活，畢業後留在台東發展，繼成功推動台鐵研擬「大學生優惠票」之後，她將持續爭取不分年齡族群適用的台鐵「早鳥票」，進一步減輕通勤與長途旅運負擔，讓更多民眾都能享有更友善、可負擔的鐵路運輸服務。