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古坑咖啡變黑金 百位買家搶標藝伎豆每公斤3萬元售出
雲林縣府舉辦雲林國產精品咖啡豆評鑑，昨公布成績並同步舉辦生豆媒合會，吸引咖啡愛好者、專業店家及採購商到場競標。副縣長陳璧君今表示，今年特等獎咖啡豆分別以每公斤2萬元及2.6萬元成交，藝伎組頭等獎更以每公斤3萬元創下今年最高成交價，現場成交金額逾120萬元，展現市場對古坑精品咖啡的高度肯定。
陳璧君昨擔任特等獎咖啡豆拍賣官，她今受訪表示，現場競標十分激烈，有逾百位來自各地的買家，其中，特等獎咖啡豆分別由Y＆M Coffee及豐潤股份有限公司，以每公斤2萬元及2.6萬元標得；藝伎組頭等獎則採投標方式，由鴻捷營造有限公司以每公斤3萬元得標，創下今年最高價格。
陳璧君表示，今年評鑑分為水洗組、其他處理組及藝伎組三大類，吸引縣內咖啡莊園踴躍參賽，共有68支咖啡豆參賽，由專業感官評審及烘豆團隊依國際精品咖啡評鑑標準，以盲測方式針對香氣、風味、酸質、甜感、餘韻及平衡度等項目評分，選出年度代表性精品咖啡。
古坑是台灣咖啡產區之一，擁有逾百年種植歷史，古坑鄉農會指出，今年5月率領產區代表前往泰國曼谷參加世界咖啡展（World of Coffee Asia）後，古坑咖啡已吸引日本、東南亞及國際精品咖啡市場關注，近期更有日本專業咖啡採購商提前向古坑產區採購精品生豆，獲得國際市場肯定。
陳璧君表示，本次媒合會成交金額超過120萬元，成交生豆逾350公斤，平均成交單價約每公斤3200元。縣府將持續打造「雲林古坑精品咖啡」品牌，提升台灣咖啡在國際市場競爭力。
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