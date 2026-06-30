大學生有福了！立委爭取台鐵「大學生優惠票」擬8月上路

高鐵學生優惠票行之有年，但未有高鐵路網覆蓋到的縣市就會形成交通資源落差。民進黨立委莊瑞雄與陳瑩數月持續與台鐵公司協調，終於承諾推出「大學生優惠票」專案，預計7月公告、8月開學季前夕全面上路，新方案將以台鐵公布的最終優惠為主，目的是為實質減輕學子跨縣市求學的經濟重擔。

莊瑞雄指出，高鐵行之有年的學生優惠票造福許多西部學子，對於高鐵路網尚未覆蓋到的屏東、花東地區，或必須跨越東西部就讀的大學生，台鐵往往是他們唯一且高度仰賴的交通工具。

高鐵已長期提供學生優惠票價機制，包含5折、75折及88折等不同折扣方案。以北高運輸為例，台北－高雄高鐵票價原為1490元，若適用5折優惠後，價格低於台鐵同區間票價約994元。

陳瑩指出，西部縣市除高鐵外也有相當便利的客運可供選擇，但往返東西部就學的學生，在交通選擇上必須高度依賴台鐵，卻需面臨台鐵較高的票價負擔，對這些學生而言，經濟壓力非常沉重，未來台鐵「大學生優惠票」將大幅減輕學生東西部跨縣市求學的交通成本。

一名從台東赴台北工作多年的王先生表示，以前在北部念書時，每次逢年過節回台東，光是原價的火車票就是一筆不小的開銷，有時候為了省交通費，得刻意減少回家的次數，連台鐵便當都捨不得買。雖然當年讀書時沒能趕上這項福利，但很開心學弟妹終於能享有台鐵的大學生優惠。

莊瑞雄表示，未來台鐵的大學生優惠方案上路後，將能有效免去學生過去為了省錢，被迫採取「先搭高鐵優惠票、再轉乘台鐵」的舟車勞頓，讓年輕人回家的路更便捷，同時也能將省下來的交通費，轉化為校園生活或學習上的投資，成功爭取台鐵大學生優惠只是一個起點，期盼未來台鐵進一步研議推出涵蓋全齡客群的「早鳥票」機制，期盼透過更多元、彈性的票價策略，全面降低大眾通勤與長途旅運的負擔。