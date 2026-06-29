蘋果調漲前消費者訂商品被經銷商要求補差價 北市法務局接37件申訴

蘋果（Apple）於6月25日宣布調漲多款產品價格，平板電腦iPad系列、筆電MacBook及桌機Mac系列無一倖免。更傳出有消費者在漲價前已付款訂購產品被經銷商取消甚至要求補查價。北市法務局表示已接獲37件申訴，提醒業者原廠價格調整屬於業者商業經營風險，契約成立後仍需確實履行，並提醒消費者若業者片面毀約，可提出申訴。

法務局指出，台灣蘋果官網於本月25日調整多項產品售價，受影響多為高單價規格商品，統計至今日14時為止，申訴案件已達37件；其態樣包括業者以「標價錯誤」、「無庫存」或「無法調度」等為由取消交易，或「要求補足價差」作為交貨條件。

法務局說，依據相關規定，企業經營者應確保廣告內容真實，所負義務不得低於廣告內容，契約成立後確實履行契約，民眾於「實體門市」完成交易買賣契約，業者無權要求消費者補差價始同意出貨，消費者於實體門市就所欲購買標的與金額與業者之意思表示達成一致，買賣契約即已成立生效，業者尚未給付商品是債務履行問題。

法務局表示，原廠價格調整屬於業者商業經營風險，業者有義務依原已議定價格交付商品，不得轉嫁予消費者，若業者因漲價而拒絕出貨或強迫變更交易條件，均構成債務不履行，消費者可依「民法」主張強制履約或請求損害賠償。

法務局說，若民眾於網購平台訂購，其契約成立與否須視會員條款、系統機制等情況依個案認定，若平台系統已發送「訂單完成」或其他類此文字通知，且價格非屬明顯顯失公平誤植，契約即告成立，業者不得僅憑「備貨問題」等理由，單方面否認契約效力或解除合約。

主任消保官林傳健提醒，在網購或門市交易時，應完整保留訂購單、發票、刷卡紀錄、訂單確認截圖，以及與業者溝通對話（含郵件、Line 訊息等）；並得拒絕不合理要求。若遇業者要求補差價，可拒絕並要求業者依照原始契約內容履約，切勿輕易簽署放棄權益同意書。