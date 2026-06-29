快訊

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

太噁心！屁孩惡搞爭鮮「壽司咬一半放回去」竟是員工 官方也怒了

聽新聞
0:00 / 0:00

遠百超級年中慶登場 歡慶60周年攜手中國信託最高回饋16%

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠百超級年中慶於6月30日起盛大開跑，首日特別邀請中信兄弟Passion Sisters於板橋大遠百舉辦粉絲見面會，以熱情活力為年中慶揭開序幕。圖／遠百提供
遠百超級年中慶於6月30日起盛大開跑，首日特別邀請中信兄弟Passion Sisters於板橋大遠百舉辦粉絲見面會，以熱情活力為年中慶揭開序幕。圖／遠百提供

迎戰暑假消費熱潮，遠東百貨6月30日起至7月19日推出年度重頭戲「遠百超級年中慶」，全台11家分店同步祭出強檔優惠。活動不僅涵蓋服飾、美妝、國際精品與家電，更結合遠百App會員加碼、指定銀行刷卡禮及限量盛夏好禮，為消費者打造今夏購物盛會。

年中慶首13日（6月30日至7月12日）重點回饋包括，於百貨服飾當日累計消費滿5,000元送400元，遠百App會員再享單筆滿5,000元加贈100元電子券；保健器材單筆滿5,000元送500元；大家電則是單筆滿1萬元現送1,000元，是換季採購與家電升級的絕佳時機。

活動期間持指定銀行信用卡於全館（3C除外）單筆滿6,000元並分6期即送200元。高單價精名品同享分期回饋，首13日期間，於遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、遠百桃園及新竹大遠百購買國際精名品，單筆滿1萬元分6期送500元；台中大遠百國際精名品指定櫃則享單筆滿1萬元分6期送300元。

值得矚目的是，遠東百貨這次攜手中國信託歡慶60周年，推出獨家刷卡回饋。在首13日期間，凡持中國信託信用卡於全館（精品、大家電除外）單筆滿1萬元並分6期，即可獲得600元商品券，累計最高可兌換6,000元。搭配百貨滿額贈與遠百App會員加碼整體回饋最高上看16%。

此外，自7月2日起，遠百App金級會員憑全館當日單筆滿1,000元發票，即可免費兌換外銷等級的「台南愛文芒果」一顆（數量有限，送完為止），送來夏日專屬的甜蜜滋味，各店也同步推出暑假限定活動，打造購物、娛樂、親子同樂兼具的購物體驗。

台中大遠百TORY BURCH Reva旅行芭蕾平底鞋，以經典芭蕾鞋輪廓結合丹寧材質設計，11,000元。圖／遠百提供
台中大遠百TORY BURCH Reva旅行芭蕾平底鞋，以經典芭蕾鞋輪廓結合丹寧材質設計，11,000元。圖／遠百提供

台南大遠百DIOR雪晶靈潤色隔離妝前乳30ml，結合SPF50 PA+++防曬與潤色校膚功能，2,500元。圖／遠百提供
台南大遠百DIOR雪晶靈潤色隔離妝前乳30ml，結合SPF50 PA+++防曬與潤色校膚功能，2,500元。圖／遠百提供

板橋大遠百LONGINES HydroConquest深海征服者系列腕表，以經典藍色面盤搭配不鏽鋼鏈帶設計，融合運動機能與製表工藝，68,900元。圖／遠百提供
板橋大遠百LONGINES HydroConquest深海征服者系列腕表，以經典藍色面盤搭配不鏽鋼鏈帶設計，融合運動機能與製表工藝，68,900元。圖／遠百提供

遠百嘉義Elizabeth Arden淡斑小銀膠夏日淨白組結合亮白保養科技與明星膠囊精華，特價3,950元。圖／遠百提供
遠百嘉義Elizabeth Arden淡斑小銀膠夏日淨白組結合亮白保養科技與明星膠囊精華，特價3,950元。圖／遠百提供

新竹大遠百BOSE Lifestyle Ultra Speaker Wireless 智慧音箱，10,900元。圖／遠百提供
新竹大遠百BOSE Lifestyle Ultra Speaker Wireless 智慧音箱，10,900元。圖／遠百提供

台中大遠百TORY BURCH Romy水桶包以簡約輪廓搭配柔和藍色調，兼具收納機能與時尚美感，18,900元。圖／遠百提供
台中大遠百TORY BURCH Romy水桶包以簡約輪廓搭配柔和藍色調，兼具收納機能與時尚美感，18,900元。圖／遠百提供

遠百年中慶7月2日起推出App會員專屬來店禮，精選台南愛文芒果邀民眾品嘗夏季在地鮮甜美味。圖／遠百提供
遠百年中慶7月2日起推出App會員專屬來店禮，精選台南愛文芒果邀民眾品嘗夏季在地鮮甜美味。圖／遠百提供

遠百 中國信託 年中慶

延伸閱讀

遠百超級年中慶開跑 攜手中國信託最高回饋16%

酷澎618倒數3天 AI筆電加碼回饋1%酷澎幣 WOW會員生活雜貨天天現折200元

500碗2026／「去哪吃」App一鍵導航得碗名店 再抽500元折扣金

momo「77樂購季」起跑 參加台東熱氣球活動 力求開啟下半年旺季

相關新聞

第9號颱風巴威恐生成？不只一個熱帶擾動醞釀中吳德榮揭發展情形

颱風季要來了？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3894-2026-06-28-21-00-56）指出，最新各國模式模擬顯示，關島東方及菲律賓東方至南海一帶，各有熱帶擾動發展跡象，但哪一個會先被命名為第9號颱風「巴威」現在還不一定。

遇唐寶寶買早餐錢不夠…妹子掙扎「該幫嗎」 網急阻：別出手

一名女網友近日在Threads發問，自己在全家等待咖啡時，看到一名成年唐氏症患者購買御飯糰與豆漿的早餐組合，使用悠遊愛心卡結帳時卻餘額不足，店員詢問是否要加值，對方拿出錢包後才發現「沒有錢了」...

冷氣會吹到耳聾？醫揭真兇 留意4件事護耳：別一味追求低溫

夏天高溫難耐，不少人一回到室內就立刻把冷氣開到最低，希望快速降溫。不過，網路上也時常流傳「吹冷氣吹到耳聾」的案例，讓不少人擔心冷氣是否會傷害聽力。耳鼻喉科醫師王曜近日在臉書表示，其實冷氣本身並不是造成突發性耳聾的元凶，真正需要注意的是溫差過大及耳部血液循環受到影響。他也整理出四項日常保養重點，提醒民眾在享受涼爽的同時，也別忽略耳朵健康。

上班族必看！科學家證實：旅遊可以預防失智

現代上班族生活辛苦，每隔一段時間總想旅遊犒賞自己，卻常被長輩叮囑要儲蓄、不要太浪費。但愛爾蘭最高學府的最新研究顯示，旅行是降低失智症風險最有效的方法之一，堪稱上班族與玩家的大福音，以後可以玩得更有底氣：旅遊不只是花錢享樂，還是「活化腦袋的處方箋」呢！ 由於全球失智人口不斷攀升，科學家針對此議題，每年都會發表各種新的研究報告，包括打麻將、重訓、學習新語言、聽音樂……。現在，調研機構將目光投向「旅行」，適值暑假旅遊旺季，《遠見》就聚焦於此，來看看科學家們怎麼說？ 今年4月21日，愛爾蘭最高學府「都柏林聖三一學院」（Trinity College Dublin，簡稱TCD）發表最新的調查指出，「旅遊」「彈鋼琴」以及「和朋友社交」是降低失智症風險最有效的方法之一。 研究團隊分析來自愛爾蘭和英國700名40〜59歲、認知功能健康成年人的數據，這些人正參與一項為期10年的縱向研究。調查發現「中年時期」參與體育、社交和智力方面的刺激性活動，是提升認知能力最有效途徑之一，即使對有阿茲海默症遺傳或家族史風險較高的人群也是如此。 TCD心理系副教授，同時也是該校全球腦健康研究所與神經科學研究所的研

大雷雨來了 南部3縣市雨轟1小時

中央氣象署下午14時37分針對嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時37分；有短延時強降雨、冰雹發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

U=U傳染機率就是0！疾管署年底將擴大補助兩類外籍HIV感染者

7月2日為台灣「U=U Day」，HIV感染者測不到病毒即不具傳染力，衛福部疾管署長羅一鈞今天也公布新制，針對外籍HIV感染者增列兩類補助對象，包括取得我國永久居留許可外籍人士、合法居留未滿18歲外籍人士，預計每年增加2至11名，財務支出每年增加100萬至550萬元，年底公布後實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。