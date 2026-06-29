遠百超級年中慶登場 歡慶60周年攜手中國信託最高回饋16%

迎戰暑假消費熱潮，遠東百貨6月30日起至7月19日推出年度重頭戲「遠百超級年中慶」，全台11家分店同步祭出強檔優惠。活動不僅涵蓋服飾、美妝、國際精品與家電，更結合遠百App會員加碼、指定銀行刷卡禮及限量盛夏好禮，為消費者打造今夏購物盛會。

年中慶首13日（6月30日至7月12日）重點回饋包括，於百貨服飾當日累計消費滿5,000元送400元，遠百App會員再享單筆滿5,000元加贈100元電子券；保健器材單筆滿5,000元送500元；大家電則是單筆滿1萬元現送1,000元，是換季採購與家電升級的絕佳時機。

活動期間持指定銀行信用卡於全館（3C除外）單筆滿6,000元並分6期即送200元。高單價精名品同享分期回饋，首13日期間，於遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、遠百桃園及新竹大遠百購買國際精名品，單筆滿1萬元分6期送500元；台中大遠百國際精名品指定櫃則享單筆滿1萬元分6期送300元。

值得矚目的是，遠東百貨這次攜手中國信託歡慶60周年，推出獨家刷卡回饋。在首13日期間，凡持中國信託信用卡於全館（精品、大家電除外）單筆滿1萬元並分6期，即可獲得600元商品券，累計最高可兌換6,000元。搭配百貨滿額贈與遠百App會員加碼整體回饋最高上看16%。

此外，自7月2日起，遠百App金級會員憑全館當日單筆滿1,000元發票，即可免費兌換外銷等級的「台南愛文芒果」一顆（數量有限，送完為止），送來夏日專屬的甜蜜滋味，各店也同步推出暑假限定活動，打造購物、娛樂、親子同樂兼具的購物體驗。

台中大遠百TORY BURCH Reva旅行芭蕾平底鞋，以經典芭蕾鞋輪廓結合丹寧材質設計，11,000元。圖／遠百提供

台南大遠百DIOR雪晶靈潤色隔離妝前乳30ml，結合SPF50 PA+++防曬與潤色校膚功能，2,500元。圖／遠百提供

板橋大遠百LONGINES HydroConquest深海征服者系列腕表，以經典藍色面盤搭配不鏽鋼鏈帶設計，融合運動機能與製表工藝，68,900元。圖／遠百提供

遠百嘉義Elizabeth Arden淡斑小銀膠夏日淨白組結合亮白保養科技與明星膠囊精華，特價3,950元。圖／遠百提供

新竹大遠百BOSE Lifestyle Ultra Speaker Wireless 智慧音箱，10,900元。圖／遠百提供

台中大遠百TORY BURCH Romy水桶包以簡約輪廓搭配柔和藍色調，兼具收納機能與時尚美感，18,900元。圖／遠百提供