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2026下半年出國怎麼玩？AsiaYo揭3大旅遊趨勢 年中慶最高現省3,618元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
10月即將開賽的熱門「東京傳承馬拉松」，AsiaYo提供保證參賽權。圖/AsiaYo提供
10月即將開賽的熱門「東京傳承馬拉松」，AsiaYo提供保證參賽權。圖/AsiaYo提供

2026年已進入下半年，出國旅遊熱潮持續升溫。旅遊平台AsiaYo根據2026年上半年平台銷售數據，整理出旅客最受歡迎的三大旅遊模式，包括「超值玩」、「放鬆玩」及「刺激玩」，反映旅遊消費已從追求奢華，轉向重視體驗與情緒價值。配合年中慶活動，AsiaYo同步推出住宿、郵輪、半自助行程及eSIM等優惠，最高現省3,618元，鼓勵旅客提早規劃下半年旅程。

AsiaYo分析，愈來愈多旅客偏好兼具彈性與自由度的旅遊方式，透過住宿、交通、郵輪及半自助行程自由搭配，將預算投入自己最重視的體驗，成為近年最受歡迎的旅遊型態。

若追求高CP值，AsiaYo建議，可鎖定日本東北、韓國釜山及泰國清邁等目的地，避開旅遊旺季及連假，不僅住宿價格較親民，也能避開人潮。秋季賞楓與花火祭同樣是熱門選擇，包括沖繩海洋博公園花火大會及山形米澤國際煙火大會，目前都已開放提早預訂。

喜歡深度體驗型行程的旅人，AsiaYo推薦可嘗試沖繩潛水、菲律賓跳島、北海道雪地活動，以及年底登場的泰國清邁天燈節等國際慶典與戶外旅遊，並提供套裝及半套裝等彈性商品。其中10月舉辦的「東京傳承馬拉松」，平台除提供保證參賽資格，也是唯一可從國立競技場出發的隊伍。

對於想徹底放鬆的旅客，AsiaYo指出，日本溫泉旅館、峇里島Villa、泰國海島度假村及北海道森林系慢旅行，都是下半年人氣持續攀升的療癒選擇。

此外，郵輪旅遊也因「一站式」特色受到青睞，旅客登船後即可享有住宿、餐飲、娛樂等服務，省去繁瑣規畫。AsiaYo近年也推出「船票＋機票＋住宿」及「船票＋岸上包車」等套裝方案，並布局基隆港出發、日本、新加坡Fly-Cruise，以及阿拉斯加等長程航線。

迎接年中慶，AsiaYo同步祭出多項優惠，包括日本、韓國、東南亞等熱門目的地住宿折扣，最高現折3,618元；全球eSIM最低66折起；「東京傳承馬拉松」則可輸入優惠碼「26THR」，最高折抵5,000元。

一生必看一次的「泰國清邁天燈節」年底即將到來。圖/AsiaYo提供
一生必看一次的「泰國清邁天燈節」年底即將到來。圖/AsiaYo提供

郵輪旅遊是最輕鬆最無腦的旅行方式。圖/AsiaYo提供
郵輪旅遊是最輕鬆最無腦的旅行方式。圖/AsiaYo提供

AsiaYo獨家「2026米澤戰國煙火大會」專屬觀賞席，可收震撼全景。圖/AsiaYo提供
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出國 北海道 沖繩

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