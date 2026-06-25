未滿13歲兒童免費吃到飽 新竹喜來登暑假親子優惠開跑

暑假將至，新竹喜來登飯店推出住房、餐飲及親子閱讀活動。 7、8月平日推出未滿13歲兒童餐飲優惠，2位成人至盛宴自助餐廳用餐，最多可享2名兒童免費吃到飽；同時延續多年兒童教育公益理念，攜手親子天下打造兒童閱讀學習基地，持續推動海洋教育公益計畫。

新竹喜來登表示，即日起至7月5日推出暑假早鳥住房專案，入住豪華客房可享周六不加價，並贈送兒童早餐1份，每房每晚6929元起。暑假期間也將更新喜波波主題房遊具，依客房主題新增專屬玩具百寶箱及「MNTL磁力片」，提供親子共玩體驗。

今年暑假，新竹喜來登與親子天下旗下「小行星幼兒誌」及「親子學兒童專屬閱聽平台」合作，推出「夏日故事探險隊」活動，7月1日至9月30日在飯店大廳打造兒童閱讀學習基地，設置故事啟航站、線索任務站、藝術尋寶站、知識補給站及創意遊樂站，提供兒童雜誌閱讀、互動教具遊戲及房客專屬任務卡解謎活動。

此外，7月25日及8月1日下午4時30分至5時將舉辦「親子學故事姐姐說故事」，透過生動說演陪伴孩子沉浸閱讀世界，展開創意故事冒險旅程。

餐飲方面，7月1日至8月31日每周一至周四推出暑假限定親子優惠。同行者中包含未滿13歲兒童即可適用，2位成人至盛宴自助餐廳用餐，最多可享2位兒童免費；大廳咖啡吧點用半自助午間套餐，可獲贈同行兒童指定餐點；采悅軒中餐廳每位兒童贈送黑金流沙包1顆；迎月庭鐵板與日式料理則贈送可樂餅1份。

新竹喜來登指出，飯店長期推動兒童教育公益活動，去年底與台灣海洋環境教育推廣協會合作推動「海洋大使養成計畫」，邀請新竹仁愛兒童之家及天主教德蘭兒童中心學童參與海洋教育課程、戶外走讀及潮間帶體驗活動，透過寓教於樂方式培養海洋保育觀念。更多暑假住房、餐飲及親子活動資訊，可洽新竹喜來登飯店查詢。