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應援職棒明星賽！三商炸雞「炸雞買6送6」現省447元 再送聯名L夾
2026中華職棒明星賽將於7月18日至7月19日在台北大巨蛋盛大登場，「三商炸雞」自即日起至7月29日推出期間限定應援優惠。主打「歐告強棒餐」，買6塊炸雞桶送6塊檸檬炸雞桶，原價780元、外帶特價333元，現省447元。此外，三商i美食卡會員再享專屬優惠，APP領券即可再省10元。
三商炸雞也同步推出「雞排獨享餐」，脆皮大雞排搭配迷你可樂，原價148元、外帶特價99元。活動期間至指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元並出示各品牌粉絲專頁指定活動貼文畫面，即可獲得「2026CPBL明星賽聯名歐告L夾」1個。數量有限，送完為止。
連鎖韓式炸雞「bb.q CHICKEN」攜手人氣手遊《勝利女神：妮姬》，於7月1日至7月31日推出期間限定聯名活動。其中「姬不可失」聯名套餐，內容包含去骨炸雞雙拼（口味4選2）、炸地瓜薯條、馬西搜唷起司球及汽水1罐，原價715元，優惠價599元，外送價719元。購買聯名套餐再贈送「去骨炸雞雙拼+1元多1件」平日優惠券1張。
活動期間購買「姬不可失」聯名套餐，即贈送虛寶卡乙張，7月1日至7月15日，限量贈送「人氣杯墊」，共有7款造型；7月16日至7月31日，購買聯名套餐且單筆消費滿799元，就可獲得限量「聯名立牌」，共計5款造型。此外，bb.q CHICKEN台北公館店與台南南紡購物店，也同步化身為「bb.q CHICKENX《勝利女神：妮姬》」期間限定主題店，讓粉絲沉浸於遊戲世界中。
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