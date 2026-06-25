快訊

世足賽／加拿大不敵瑞士仍晉32強 教頭憂恐面臨「南韓主場」考驗

暴雨土石坍方！ 屏縣府宣布春日鄉士文村停班停課

台中房市8成掛蛋 建商祭「買貴退差價」單坪讓利20萬…已通知買貴客戶調整合約

聽新聞
0:00 / 0:00

Popeyes進軍板橋「抽套餐」現賺425元！「IKIGAI燒肉」首度插旗高雄

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Popeyes」主打美式風格炸雞與多種特色餐點。記者陳睿中/攝影
「Popeyes」主打美式風格炸雞與多種特色餐點。記者陳睿中/攝影

來自美國路易斯安那州的人氣炸雞「Popeyes」將於6月26日正式進駐板橋，開設全新門市「板橋雙十店」，也是品牌在台的第6間分店。為慶祝新店登場，開幕日前50名來店消費顧客，單筆消費滿100元可參加「開幕大輪盤」活動一次，有機會獲得「嗨醬鬆脆雞柳大滿足套餐」（價值425元），還有鬆脆雞翅盒、布里歐雞腿堡、薯條買一送一、檸檬飲買一送一等不同贈禮。

另外6月26日至6月30日期間，凡單筆消費滿200元，即可獲贈「50元折價券」1張。即日起至7月15日止，完成Google商家評論並追蹤，即可參加抽獎活動，有機會獲得「嗨醬鬆脆雞柳套餐」1份，價值239元。

主打個人燒肉套餐的「IKIGAI燒肉專門店」自2022年首店開幕至今，6月25日將進駐高雄左營新光三越彩虹市集，打造高雄第一間、品牌第9間店。店內提供有「美國牛胸腹大盛」、「五重奏盛合」、「全美牛盛合」、「美國PR嫩肩&甕漬巨龍燒肉雙拼」等多種套餐選擇。

慶祝新店開幕，6月25日至8月31日，推出「開幕慶典雙人套餐」，包含牛胸腹＆肩小排雙拼套餐、豚五花＆雞腿雙拼套餐，以及甕漬巨龍燒肉70g與櫛瓜1份，優惠價1,138元。7月31日，凡於指定全家便利商店與大戶屋，可索取開幕活動DM，憑券於平日點購任一套餐，可贈送「牛胸腹」50g或「鮮小花枝」6P。

「IKIGAI燒肉專門店」主打個人燒肉套餐。圖／全家國際餐飲提供
「IKIGAI燒肉專門店」主打個人燒肉套餐。圖／全家國際餐飲提供

燒肉 板橋 高雄

延伸閱讀

CoCo×柯南聯名！5款周邊、限定杯身超帥 再享「紅柚雙響炮」買1送1

Coupang酷澎「火箭」升空！ 響應 AIT 賀美國建國 250 周年　前進味全龍主題日 驚喜贈送WOW會員專屬主題日門票

摩斯漢堡「6大隱藏服務」曝光！生菜醬料免費加 常客大讚：現在才知道

麥當勞「蕭貪餐」爆紅！100元爽吃8雞塊+4雞翅+2冰淇淋 內行點法曝光

相關新聞

雙北等7縣市留意大雨…台南高雄屏東防豪雨 小心雷擊、溪水暴漲

中央氣象署發布豪雨特報，第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台南市...

受暴雨影響 屏縣府宣布春日鄉士文村停班停課

受到暴雨影響，屏東縣春日鄉士文村有土石坍方跡象影響通行，為維護士文村居民安全，屏東縣政府宣布，今天春日鄉士文村停止上班、停止上課。

最會照顧人的星座！天秤療癒、金牛行動派、這星座只在意戀人

無關好壞，只是有人天生需要人照顧，而若是他們的另一半或是朋友，天生善於把兩個人的情緒都照顧好，那麼兩人之間的關係，就會因為互補的個性而走得非常長遠，根據旺好運整理了十二星座最會照顧人排行榜，一起來看看你是被照顧者，還是願意照顧人的吧！

「尬電師父」遭炎上 民俗專家曝慣用手法：1招就能辨真假

台東玄濟宮主事乩身「尬電師父」鄔馨茹爭議不斷，其宮廟遭人潑灑疑似穢物，警方已介入調查。對此，民俗專家廖大乙說，有些乩童看準大眾不敢「試神」而肆無忌憚行騙，實際上可透過「試乩」確認，呼籲民眾要有戒心，也要懂得分辨。

賴聲川與陳亮恭談死亡、放下與愛 把想說的話及時說完

當醫學遇上藝術，在生命的黃昏時分，我們該如何面對？以《暗戀桃花源》獲今年《紐約時報》評選為「近百年來最重要的20部劇場作品」的劇場導演賴聲川，與入選全球前2%頂尖科學家的關渡醫院院長陳亮恭昨日（23日）難得同台對談，分別從藝術與醫學出發，談老化、談死亡，更談如何與最親近的家人面對生命終點。

腹部鈍傷勿輕忽 小心腹內出血或器官破裂

跌倒、車禍或撞擊等外力容易造成「腹部鈍傷」，千萬不可輕忽。如果肝臟、脾臟、腎臟、腸道、膀胱及子宮等腹部器官受傷，這類創傷外表不一定有明顯傷口，卻可能早已出現腹腔內出血或器官破裂，是急診常見的創傷急症，也是重要致死原因之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。